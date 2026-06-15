Прокуратурата да каже за безобразните заплати от 40 000 евро в болниците: Говори бивш здравен министър

Прокуратурата трябва да даде отговор колко са важни болничните директори за властта. Затова настоя бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков пред bTV. Той поясни, че е имал подобни проблеми, свързани с това шефове на задлъжнели болници да получават заплати повече от премиера. „В болница „Пирогов“ например имаше нарушения за обществените поръчки и за лекарствата, но в крайна сметка директорът на болницата Валентин Димитров беше запазен“, коментира проф. Хинков. Още: 426 млн. евро дългове: Здравният министър за тежкото финансово състояние на болниците

Безобразие

Снимка: МЗ

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Според него трябва да има спирачка в това отношение и директорите на задлъжнели болници да не взимат такива големи заплати.

„Безобразие е един директор на болница да взима 40 000 евро заплата. Това показва, че има нарушение на закона и злоупотреба в държавните болници. Кой разрешава тези директори на болници да получават такива заплати“, недоумява проф. Хинков.

Проф. Христо Хинков добави още, че когато е бил в Министерство на здравеопазването е имало предложение от тогавашния финансов министър Асен Василев да се въведе таван на заплащането в болниците. „Тази идея не може да се реализира, но проблемът е управлението на болницата да получава такива заплати. Директорът на болницата трябва да има определена ставка и това министърът на здравеопазването трябва да се пребори да го направи“, призова бившият здравен министър.

Той се надява новата власт да сложи край на "миманса" от страна на бордовете на директорите в държавните болници.

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