"Ще стане страшно": БЛС със стряскаща прогноза, ако държавата не увеличи парите за здраве

Председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) Николай Брънзалов предупреди, че ако не се увеличат драстично парите за здраве, след кратък срок от време България ще обеднее от лекари, ще обеднее от медицински сестри и тези неща ще се отразят спрямо здравословното състояние на цялото общество, каза той в студиото на bTV. Още: Лекари категорични: Потребителската такса не покрива разходите ни

И призова да се осигури стабилна финансова защита за младите лекари, дори като специализират. Държавата трябва да си позволи, защото демографската криза в медицинските специалности, е още по-изявена и България ще среща много големи проблеми, предупреди още веднъж Брънзалов.

Брънзалов посочи още, че в нестабилната политическа обстановка и при липсата на бюджет не може да се реши нито един проблем в системата на здравеопазването. Бюджетът е част от националния рамков договор, касаещ цените на медицинските услуги и те ще останат същите, коментира той.

По думите му една услуга зависи от качество, достъпност и финансирането на услугата. Когато в една от тези компоненти има страдание, няма как да не се отрази на другите две компоненти, посочи Брънзалов.

Според него колкото и да е малко увеличението на бюджета на НЗОК, могат да се провеждат чрез него различни политики, да се въвеждат нови дейности, технологии и медицината да галопира напред. България може да предоставя много добро здравеопазване, ако има съответното финансиране, коментира Николай Брънзалов.

Подигравка с лекарите с размера на потребителската такса

Снимка: iStock

Той посочи, че правителството и парламентът не се занимава с потребителската такса при посещение при лекар. „За размера на потребителската такса трябва да има дебат по тази тема. Това в момента, което се случва, е подигравка с лекарите. Смешните в момента пари за пенсионерите е 51 евроцента за посещение при лекар, а за останалите граждани е смайващата сума от 1.48 евро. Просто ме е срам да коментирам тази тема“, изтъкна Николай Брънзалов.

Той отбеляза още, че болниците не са затвор и пациентите могат да отидат къде ли не, ако не им се правят изследвания – дори и в игрални зали. БЛС ще даде предложения за подобрения на контрола.

„Бомбата, която се хвърли в обществото е – вижте какво правят лекарите с парите на обществото“, посочи Брънзалов.

Николай Брънзалов увери oще, че няма да се стигне до национална грипна епидемия в страната, при положение, че не се различава особено от последните грипни епидемии. Желаещите да се ваксинират всяка година са все повече и повече, отчете той. И добави – грипният вирус е много изменчив и трябва да има адекватни противовирусни препарати.

