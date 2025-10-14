Лекари категорични: Потребителската такса не покрива разходите ни

Няма да има промяна в потребителската такса на личните лекари поне до края на юни 2026. Това заяви днес в Габрово министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Припомняме, че от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари поискаха повишаване на таксата на два етапа – от ноември вместо досегашните 2,90 лева да се плаща 3,90 лева, а от догодина около 6 лева или 0,5% от минималната работна заплата.

Още: Здравните осигуровки и таксата при личните лекари няма да се вдигат

Д-р Дарена Русинова, председател на лекарската колегия в Габрово, определя настоящата потребителска такса от 2,90 лева като крайно недостатъчна за покриване на разходите на общопрактикуващите лекари. „Тази стойност, каквато е в момента, реално съществува от 9 години. Някак си е много трудно да коментирам с колегите как техният труд ще струва 1,40 евро, а в Европа едно кафе ще струва 5 или 7 евро. Пациентите обаче и сега смятат, че посещението при лекар им излиза скъпо“, категорична е тя. Анкета на БНТ обаче показва, че хората не приветстват идеята за вдигането на вноските.

Днес здравният министър Силви Кирилов категорично заяви, че увеличение засега не се предвижда – нито на здравната осигуровка, нито на потребителската такса. „Здравната вноска на този етап ние не предлагаме да бъде вдигана. Таксата при джипитата… чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в този разговор, но ние въвеждаме еврото от 1 януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите“, обясни той.

Още: В кои страни от ЕС се плаща потребителска такса при личния лекар и в кои не?

Според д-р Русинова, това решение е очаквано, но неприемливо. „Ние сме се наслушали на обещания. Живеем и работим с идеята, че упражняваме една трудна професия и няма да ни става по-лесно“, каза д-р Дарена Русинова – председател на РЛК на БЛС – Габрово. Лекарите все пак остават отворени за диалог.