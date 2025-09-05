Скоро няма какво да чакате бързо да дойде линейка навсякъде в България: "Спешна помощ" чезне

Проблемите са навсякъде и се задълбочават. Това заяви Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците. По нейните думи, всяка година през последните 3 години намаляват екипите на "Спешна помощ" с по 15%. И констатация – скоро няма защо да се надявате да дойде бързо линейка при нужда, независимо къде сте в България.

Над 100 лекари липсват само за София-град и София-област (по-точно 102). Това е над 60% дефицит. В Силистра дефицитът на екипи е 40% - всичко това са данни по Закона за достъп до обществена информация, поясни Пехливанска пред Нова телевизия.

Надежда обаче има – председателят на Съюза на парамедиците твърди, че млади лекари имат желание да стажуват в "Спешна помощ". Но, по думите ѝ, на тях им е отказвано в Центровете за спешна помощ да ги приемат за по-малко от един или половин щат.

Още: Не се случва само при нас: Мъж в Англия почина заради липсваща линейка

Според анализ на Спешна помощ, в България има 340 свободни места за лекари в "Спешна помощ". Смолян, Благоевград, Ямбол, Велико Търново разчитат на едва 4 - 6 линейки за целия град и околните села.

"Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава", посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на съюза.

Още: За колко време идва линейката в Германия? От 10 до 12 минути