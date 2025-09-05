Войната в Украйна:

Скоро няма какво да чакате бързо да дойде линейка навсякъде в България: "Спешна помощ" чезне

05 септември 2025, 08:47 часа 339 прочитания 0 коментара
Скоро няма какво да чакате бързо да дойде линейка навсякъде в България: "Спешна помощ" чезне

Проблемите са навсякъде и се задълбочават. Това заяви Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците. По нейните думи, всяка година през последните 3 години намаляват екипите на "Спешна помощ" с по 15%. И констатация – скоро няма защо да се надявате да дойде бързо линейка при нужда, независимо къде сте в България.

Над 100 лекари липсват само за София-град и София-област (по-точно 102). Това е над 60% дефицит. В Силистра дефицитът на екипи е 40% - всичко това са данни по Закона за достъп до обществена информация, поясни Пехливанска пред Нова телевизия.

Надежда обаче има – председателят на Съюза на парамедиците твърди, че млади лекари имат желание да стажуват в "Спешна помощ". Но, по думите ѝ, на тях им е отказвано в Центровете за спешна помощ да ги приемат за по-малко от един или половин щат.

Още: Не се случва само при нас: Мъж в Англия почина заради липсваща линейка

Според анализ на Спешна помощ, в България има 340 свободни места за лекари в "Спешна помощ". Смолян, Благоевград, Ямбол, Велико Търново разчитат на едва 4 - 6 линейки за целия град и околните села.

"Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава", посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на съюза.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: За колко време идва линейката в Германия? От 10 до 12 минути

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Спешна помощ Бърза помощ Линейка линейки парамедици
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес