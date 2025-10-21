Изкуственият интелект определи най-безопасните страни в Европа

Изкуственият интелект определи най-безопасната страна в Европа за 2026-2027 г. ChatGPT-5 състави класацията си най-безопасните европейски страни въз основа на данни от GPI (Глобален индекс на мир) и индекса за безопасност Numbeo. Те предоставят представа за общото ниво на мир и сигурност и отчитат три основни показателя:

нива на насилие и престъпност в дадена страна;

военни конфликти и външни заплахи;

степен на милитаризация (военни разходи и др.).

Смята се, че колкото по-нисък е индексът на една страна по тези показатели, толкова по-безопасна е тя.

Според горните класации Исландия се счита за най-безопасната страна в Европа. В нея практически няма престъпност, дори полицията е невъоръжена, доверието в правителството е много високо, няма армия, страната не е във война с никого и не помага на никого във война. Освен това има добра околна среда и стабилна икономика. Като недостатък, заслужава да се споменат студеният климат и високите цени.

В петте най-безопасни страни са включени още:

Дания – също се гордее с изключително ниски нива на престъпност, висококачествено здравеопазване и социално осигуряване, инфраструктура и цялостен ред;

Ирландия – ниски нива на престъпност, прилично качество на живот и благоприятен климат;

Австрия – ниска корупция, практически никаква престъпност, безопасен живот дори в големите градове и прилично ниво на комфорт;

Португалия – също се гордее с ниски нива на престъпност, добър стандарт на живот, гостоприемство и достъпност в сравнение с ЕС.

Коя е най-добрата за живеене страна?

Когато обаче става въпрос за това коя страна е най-добра за живеене в Европа (не само въз основа на безопасността), изкуственият интелект дава малко по-различна картина. Въз основа на индекса за по-добър живот на ОИСР, качеството на живот на Numbeo, GPI и индекса за човешко развитие, класацията изглежда така:

Швейцария – високи доходи, безопасност, добра околна среда, стандарти на здравеопазване и образование, въпреки че е и изключително скъпа страна;

Дания – добри заплати и социални помощи, ниска корупция;

Холандия – развита инфраструктура, стабилни доходи;

Норвегия – богата страна, силна икономика и социални помощи;

Исландия – класирана на последно място, но с високи заплати и силно чувство за общност. Експертите казват, че Швейцария е най-подходящото място за живеене в Европа, но ако мирът и сигурността са вашите основни приоритети, тогава Исландия определено е мястото, което трябва да посетите.

Интересното е, че Исландия също е на първо място и в друга класация на ИИ за „Най-безопасната страна в света“. Става дума за Grok AI на Илон Мъск. В нея Исландия държи тази позиция от 17 години и се смята за идеална дестинация за туристи. Следват Ирландия, Австрия, Нова Зеландия и Сингапур.

Струва си да се отбележи, че различните класации използват различни методи за оценка. Например GPI се фокусира върху миролюбието, безопасността и липсата на конфликти, докато индексът за безопасност на Numbeo се фокусира върху възприятията за безопасност, нивата на престъпност и чувствата на хората.

Но в действителност няма такова нещо като перфектна страна: дори в най-безопасните страни винаги е важно да се вземе предвид регионът, градът и личната ситуация.