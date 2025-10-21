Денят "Х" настъпи: Ще се преформатира ли кабинетът и какво да се очаква?

След няколко дни анализи от политически анализатори и коментари както в медиите, така и в социалните мрежи, днес става ясно ще се преформатира ли кабинетът на Росен Желязков и в каква посока. Всички погледи гледат и към санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и дали лидерът на ДПС-Ново начало ще влезе през "парадния вход" във властта.

Радикално преформатиране или наместване

Преди ден очакванията бяха, че коалиционните партньори на ГЕРБ във властта БСП и ИТН трябва да се произнесат по предложението на Бойко Борисов за включване в управленската формула на "ДПС-Ново начало". Днес вече е ясно, че радикално преформатиране не се очаква, пише БНР. В съобщение до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски информира, че е разговарял с министър-председателя Росен Желязков и пред него е потвърдил пълната си подкрепа за правителството, докато работи за хората.

"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки", написа Пеевски. Това на практика потвърди неофициалната информация, че той няма да получи министерски кресла и постове в Народното събрание.

От БСП вече декларираха, че са склонни на отстъпки, но от ИТН запазиха мълчание. А тяхната подкрепа е ключова, тъй като без 17-те им депутати, правителството може да разчита едва на 118 гласа, които макар и близо, не надскачат прага от 121, необходими за мнозинство. Така на преден план излизат разговорите за бюджета. Очаква се темата да бъде обсъдена на коалиционния съвет.

Разговорите за смяна на председателя на НС Наталия Киселова – друго искане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, засега се отлагат.

