Саркози влиза в затвора: Обяви какво ще вземе със себе си

Бившият президент на Франция Никола Саркози, заемал този пост в периода 2007-2012 г., влиза в затвора Санте, намиращ се в XIV окръг на Париж, на левия бряг на Сена. Така Саркози ще стане първият президент в следвоенната история на Франция, който ще лежи зад решетките за политическа корупция. В интервю за вестник "Фигаро", цитиран от световните медии, Саркози съобщи, че ще вземе със себе си две книги: двутомника "Граф Монте Кристо" на Александър Дюма-баща и "Исус. Животът на Христос" на Жан-Кристиан Птифис.

На 25 септември бившият държавен глава беше признат за виновен в "участие в престъпна група" по делото за либийското финансиране на предизборната кампания, но беше оправдан по обвиненията в укриване на присвоени държавни средства и пасивна корупция. Съдът не установи факт за незаконно финансиране на предизборната кампания от 2007 г., но осъди Саркози на пет години лишаване от свобода.

Саркози отхвърли всички обвинения

Самият бивш президент категорично отхвърля всички обвинения и се счита за невинен. Той отказа да помоли Еманюел Макрон за помилване и заяви, че ще търси справедливост. Въпреки това Саркози беше поканен от Макрон за разговор в Елисейския дворец в края на миналата седмица. В интервю за седмичника "Трибюн диманш" бившият президент заяви, че "не се страхува от затвора и възнамерява да пристигне там с високо вдигната глава".

Саркози трябва да пристигне в затвора в 9:30 (10:30 българско време). Почти веднага след пристигането си той ще бъде запознат с инструкциите за затворниците и информацията за вътрешния ред в затвора.

След това той ще мине през регистрационния отдел, където ще бъдат проверени личните му данни. В регистрационния отдел ще му припомнят защо е поставен зад решетките.

След това на Саркози ще вземат отпечатъци от пръстите и ще му направят снимка. На него ще бъде даден затворнически номер. По този начин ще бъде създадено неговото затворническо досие. След това бившият държавен глава ще предаде личната си карта и забранените предмети. Ще му бъде позволено да задържи само сватбения си пръстен, часовника си и предмети, свързани с религиозната му принадлежност.

Съгласно стандартната процедура, бившият президент ще трябва да премине през пълен личен преглед, по време на който ще бъде помолен да се съблече напълно. Ще му бъде издаден т.нар. комплект за новопристигнали, включващ предмети за лична хигиена, бельо, чаршафи, одеяло, съдове, както и хартия и писмени принадлежности. След това шестият президент на Петата република ще бъде настанен в блок за нови затворници, предназначен за адаптиране към затворническите условия.

Саркози е вторият френски президент в съвременната история, осъден за корупция. Неговият предшественик Жак Ширак, също консерватор, беше осъден през 2011 г. за корупция, свързана с времето, когато е бил кмет на Париж.

Най-известният затворник в затвора Санте досега беше френският офицер Алфред Дрейфус, несправедливо обвинен в предателство в полза на Германия. Той е бил в този затвор в началото на 1895 г., преди да бъде изпратен на каторга във Френска Гвиана. Впоследствие е бил признат за невинен и върнат в армията. През 2025 г. френският парламент гласува посмъртно да се присъди на капитан Дрейфус званието бригаден генерал.

