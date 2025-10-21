Ирония и подигравки към българския външен министър заради Путин и срещата му с Тръмп в Будапеща

Новината, че руският диктатор Владимир Путин може да премине през българско въздушно пространство, за да стигне до бъдещата си среща с американския президент Доналд Тръмп в унгарската стоица Будапеща, предизвика реакции.

Припомняме, че според информация от вчера, 20 октомври, външният ни министър Георг Георгиев е казал на Европейския съвет на външните министри, че страната ни ще даде въздушен коридор за самолета на диктатора, ако бъде поискан. "Как може иначе да има среща, ако един от участниците не може да дойде", е казал Георгиев според беларуската опозиционна медия NEXTA. Тя добавя, че българският външен министър е обяснил, че ако има условия за преговори за мир, те трябва да се случат на всяка страна.

На въпроса как иначе ще има среща, ако България не даде въздушен коридор на Путин, NEXTA отговоря задочно: Да помогнем ли на Георгиев да разбере? Съответно, коментарите под публикацията са разделени на две - едните са в подкрепа на Путин и как можел да ходи където си иска, а другите - че България ще легитимира човек, за когото има издадена валидна заповед за арест от Международния наказателен съд в Хага заради извършени военни престъпления.

Междувременно унгарсият външен министър Петер Сиярто, който години наред заедно с началника си Виктор Орбан заема позиции и говори в тон, угоден за Путин, изрази опасение, че европейските лидери щели да се опитат да провалят срещата. Самата среща все още тъне в мъгла - не е ясно кога ще се състои. Вчера се появи информация, че американският държавен секретар Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат в Будапеща на 23 октомври, за да подготвят срещата между Тръмп и Путин. Дали и украинският президент Володимир Зеленски ще дойде, също е неясно за момента.

