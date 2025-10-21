Още една руска рафинерия излезе в "неплатен отпуск" заради украинските дронове (ВИДЕО)

Рафинерията на руския петролен гигант "Роснефт" в Новокуйбишевск е спряла дейността си след поредната атака с дронове от украинска страна, съобщава Reuters. В предприятието е спряно първичното рафиниране на петрол, тъй като са поразени инсталации AVT-11 с капацитет 18 900 тона на ден и AVT-9 с капацитет 4700 тона на ден. И двете са се запалили след удари с дронове.

Още: Важна рафинерия на "Роснефт" пак пламна след атака с дронове, удар и по завод на "Газпром" (ВИДЕО)

Спирането на работата на рафинерията е потвърдено пред Reuters от два източника от руската петролна индустрия. Рафинерията вероятно ще възобнови дейността си в началото на ноември, поне засега прогнозите са такива.

По-рано Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди удара по петролната рафинерия в Новокуйбишевск в Самарска област. Това е поредната въздушна атака срещу рафинерията - от август, 2025 година насам, Украйна предприе най-мащабната си систематична кампания за удари по руски рафинерии и нанася удари по някои рафинерии многократно, за да не им позволи да работят устойчиво. Всичко това дава резултат - в Русия вече 3/4 от регионите изпитват недостиг на бензин и горива