Наглостта на Тръмп няма край: Освен арка, иска и бална зала

Строителни екипи започнаха събарянето на част от Източното крило на Белия дом, за да се построи там балната зала на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. В. "Вашингтон пост" публикува на сайта си драматични снимки от разрушаването, на които се вижда как багер събаря части от фасадата и прозорците на Източното крило. Репортери наблюдаваха процеса от парк близо до министерството на финансите, което се намира в съседство с Източното крило. Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември.

Каква ще е балната зала на Тръмп?

Белият дом твърди, че не се нуждае от одобрението на Националната комисия за капиталово планиране за разрушителните работи, а само за ново строителство. Комисията отговаря за одобряването на строителни дейности и значителни ремонти на правителствени сгради в района на Вашингтон. Неин председател е Уил Шарф, който е и секретар на Белия дом, отговарящ за документооборота, както и висш помощник на Тръмп.

Комисията не е одобрила строежа и не е ясно дали Белият дом е представил пред нея плановете на балната зала. Офисите на комисията са затворени, тъй като правителствените служби не работят.

Президентът републиканец заяви, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 кв. метра, тъй като Източната зала - най-голямата в Белия дом, с капацитет от близо 200 души - е твърде малка, а не му допада идеята да се организират събития в павилиони на Южната морава.

Новата бална зала ще побира 999 души, каза миналата седмица Тръмп. Белият дом обяви, че тя ще бъде завършена преди края на мандата му през януари 2029 г. Източното крило на Белия дом е мястото, където по традиция работи първата дама.

Иска и арка във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да остави своя отпечатък в столицата на страната, като построи арка в парижки стил на запад от мемориала на Линкълн, предаде Асошиейтед прес. Тръмп разкрил плана по време на вечеря в Белия дом в сряда за богатите бизнесмени, които са обещали да дадат пари за 250-милионната инвестиция за добавяне на огромна бална зала към президентската резиденция. Тръмп не посочи цената на арката. "Ще бъде наистина красива", казал републикансьдодокият президент. "Мисля, че ще бъде фантастична."

Много президенти и първи семейства се опитват да оставят своя отпечатък върху Белия дом, а Тръмп вече го прави с много от промените в дизайна и конструкцията, които е направил в имота, може би най-забележимо с превръщането на Розовата градина в покрито с камък патио.

