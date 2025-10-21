Торнадо край Париж, има жертви и тежко ранени (ВИДЕА)

Внезапно и силно торнадо връхлетя няколко населени места северно от Париж, като повали три строителни крана и отнесе покриви. Млад работник е загинал на строителен обект, а още четирима души са тежко ранени, предаде Франс прес, като се позова на властите. Най-засегнат от внезапно формиралия се смерч е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж, каза префектът Филип Корт, отбелязвайки, че става въпрос за "нещо като мини торнадо".

#Últimahora 🚨 Un fallecido y al menos 9 heridos por el paso de un #tornado en #Ermont, al norte de #París. Varias grúas de grandes dimensiones han colapsado en un área residencial.#Francia #France pic.twitter.com/GcvBEJnZAk — eSPAINews (@eSPAINews_) October 20, 2025

Пострадали са десет души, като един от тях - 23-годишен мъж, е починал. Той е бил служител на частна строителна компания, работила на споменатия обект, каза прокурорът на Понтоаз - Гирек льо Бра, пише БТА.

Привечер префектурата съобщи за четирима ранени с опасност за живота и петима, чийто наранявания не са животозастрашаващи.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2025

Видеоклипове, публикувани в "X", показват как трите крана рухват един след друг в рамките на няколко секунди - единият - на строителна площадка, втори - върху медико-социално заведение, без да причини жертви и трети - върху жилищна сграда.

За справяне с последиците на място са изпратени 80 пожарникари, 50 полицаи и 20 души от службата за спешна медицинска помощ.