Войната в Украйна:

Торнадо край Париж, има жертви и тежко ранени (ВИДЕА)

21 октомври 2025, 05:59 часа 168 прочитания 0 коментара
Торнадо край Париж, има жертви и тежко ранени (ВИДЕА)

Внезапно и силно торнадо връхлетя няколко населени места северно от Париж, като повали три строителни крана и отнесе покриви. Млад работник е загинал на строителен обект, а още четирима души са тежко ранени, предаде Франс прес, като се позова на властите. Най-засегнат от внезапно формиралия се смерч е град Ермонт, на около 20 км североизточно от Париж, каза префектът Филип Корт, отбелязвайки, че става въпрос за "нещо като мини торнадо".

ОЩЕ: Наводнения, торнадо и изригнал вулкан: Бедствия връхлетяха Русия (ВИДЕО)

Пострадали са десет души, като един от тях - 23-годишен мъж, е починал. Той е бил служител на частна строителна компания, работила на споменатия обект, каза прокурорът на Понтоаз - Гирек льо Бра, пише БТА.

Привечер префектурата съобщи за четирима ранени с опасност за живота и петима, чийто наранявания не са животозастрашаващи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Видеоклипове, публикувани в "X", показват как трите крана рухват един след друг в рамките на няколко секунди - единият - на строителна площадка, втори - върху медико-социално заведение, без да причини жертви и трети - върху жилищна сграда.

За справяне с последиците на място са изпратени 80 пожарникари, 50 полицаи и 20 души от службата за спешна медицинска помощ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Париж торнадо информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес