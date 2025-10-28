„Сърце и Мозък“ бе домакин на втора национална научно-практическа среща „Съвременни предизвикателства в медицинската физика“

Над 70 медицински физици и други специалисти, ангажирани в лъчелечението и радиохирургията, от почти всички лъчетерапевтични центрове в страната се събраха в Плевен за двудневна Втора национална научно-практическа среща под надслов „Съвременни предизвикателства в медицинската физика“.

Съорганизатор и домакин на форума бе високотехнологичната болница ,Сърце и Мозък’, съвместно с Българското Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство (БДБФИ), IBA Dosimetry и Феромед 97, с подкрепата на Фондация Рьонтген и Elekta.

Основни теми на срещата бяха взаимосвързани актуални направления от областта: адаптивно лъчелечение; изкуствен интелект; образни методи за планиране, верификация и адаптиране в лъчелечението и радиохирургията, със специален фокус върху магнитно-резонансната томография; осигуряване на качеството при обсъжданите нови технологии и техники.

Като гост-лектори по покана на организаторите присъстваха водещите международни експерти проф. Женя Василева – експерт към Международната Комисия по Радиационна Защита (ICRP) и дългогодишен експерт към Международната Агенция за Атомна Енергия (IAEA), Ребека Щумпф – ръководител на Международния център по компетентност на IBA Dosimetry, Едуард Гершкевич от Медицински център „Северна Естония”, Юри Кирпичев от MEPhI и CH Consult, Гералд Шуберт – експерт от Philips Healthcare, Ерик Геерлоф от Elekta и Катар Лакрад от Modus QA. Рада Борисова от управителния съвет на БДБФИ и Тодор Узунов от МБАЛ „Св. Иван Рилски Чудотворец”, Пловдив бяха поканени като лектори. Всички участници разглеждаха и обсъждаха класическите офлайн техники за адаптивно лъчелечение и първия в страната опит в онлайн адаптивното лъчелечение.

Иво Петров, началник на лабораторията по медицинска физика към ,Сърце и Мозък’ и член на управителния съвет на БДБФИ откри форума и приветства участниците с „Добре дошли“. Той представи накратко организацията и екипа на базата-домакин, както и някои от уникалните технологии, въведени в лъчетерапевтичния център в Плевен, в контекста на тематиката на събитието. „Медицината и медицинската физика са постоянно развиващи с невероятни темпове области, като това се откроява особено ясно в лъчелечението и радиохирургията. Целта на нашата среща е да подобрим разбирането си за навлизащите и предстоящите новости, да развием знанията и уменията си за тяхното практическо прилагане, базирайки се на най-новите изследвания и внедрени технологии, в сътрудничество с международно признати експерти и технологични партньори”, информира Иво Петров присъстващите.

Ползотворна работа пожелаха още д-р Румен Лазаров, водещ лъчетерапевт и консултант към Отделението по лъчелечение и радиохирургия на ,Сърце и Мозък’, проф. д-р Иглика Михайлова – началник на Клиниката по лъчелечение и заместник директор по диагностичната и лечебната част в столичната Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО), проф. Женя Василева, от името на Фондация Рьонтген, Кристиан Зилбърбах от IBA Dosimetry и Анастасия Кацарова от Феромед 97. Бяха прочетени приветствия към участниците от председателя на БДБФИ доц. Десислава Лефтерова-Костова, която обърна внимание върху важната повече от всякога роля на медицинските физици в оптимизацията на облъчването, качеството на провежданите медицински процедури и въвеждането на иновации и изрази признателност към организаторите и домакините от ,Сърце и Мозък’ за професионализма и отдадеността им, както и от председателя на гилдията на лъчетерапевтите в България проф. Татяна Хаджиева, която поздрави организаторите и домакините за инициавността и изрази своята радост от превръщането на срещата в укрепваща традиция за обмяна на опит и нови знания.

Постигнатото в лъчелечението и радиохирургията в ,Сърце и Мозък’, както и предизвикателствата пред интердисциплинарния екип при въвеждането за първи път в страната на редица уникални технологии, представи д-р Румен Лазаров. „Отделението по лъчелечение и радиохирургия разполага с уникален комплекс лъчетерапевтична апаратура, включително единственият България Гама нож и линеен ускорител от най-висок клас, като сме и първите в страната които използваме директно специализирана стереотактична магнитно-резонансна томография за планиране на мозъчна радиохирургия“, информира д-р Лазаров. Той обърна внимание на водещата и все по-всеобхватна роля на медицинските физици при адресиране на тези нови предизвикателства.

В рамките на два поредни дни участниците имаха възможност да се запознаят със и да обсъдят множество нови технологични възможности, тенденции и иновативни идеи в лъчелечението и радиохирургията, както и да участват в практически сесии, водени от Цветослав Лъжовски от екипа на домакините, Ребека Щумпф и Юри Кирпичев, с уникалните нови системи, подготвени за работа в лъчетерапевтичния център на високотехнологичния болничен комплекс в Плевен.