Мутиралият грип, ударил Великобритания, няма да подмине и България

Мутирал щам на грипа, който набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България. Това обясни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на БНТ. "Няма как България да остане изолирана от това, което се наблюдава във Великобритания. Особено сега по празниците, когато ще има интензивен обмен", каза тя.

И поясни, че във Великобритания набира скорост един променен с мутации щам H3N2. "Щамът е доминантен и у нас, но за сега без мутации. Само, че мутациите са доста. Това прави сравнително незащитена имунната ни система. В Обединеното кралство има доста голям бум на заболели. И съответно натиск към болничната система", добави експертът.

Проф. Христова отбеляза, че мутациите отслабват действието на ваксините.

Кога ще е пикът на грипа?

Пикът на грипните и вирусните заболявания се очаква през януари. "По време на Коледните и Новогодишни празници става обмен. Първата седмица след Нова година обикновено е ниска заболяемостта и след това започва скокообразно да нараства. Възможно е да сме свидетели на по-голям брой болни през януари, възможно е и пикът да настъпи и февруари", смята тя.