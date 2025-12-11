Спорт:

Мутиралият грип, ударил Великобритания, няма да подмине и България

11 декември 2025, 10:16 часа 265 прочитания 0 коментара
Мутиралият грип, ударил Великобритания, няма да подмине и България

Мутирал щам на грипа, който набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България. Това обясни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на БНТ. "Няма как България да остане изолирана от това, което се наблюдава във Великобритания. Особено сега по празниците, когато ще има интензивен обмен", каза тя.

ОЩЕ: "Най-тежкият грип" помита в чужбина: Задръстени болници, 10 пъти повече случаи

И поясни, че във Великобритания набира скорост един променен с мутации щам H3N2. "Щамът е доминантен и у нас, но за сега без мутации. Само, че мутациите са доста. Това прави сравнително незащитена имунната ни система. В Обединеното кралство има доста голям бум на заболели. И съответно натиск към болничната система", добави експертът.

Проф. Христова отбеляза, че мутациите отслабват действието на ваксините.

Кога ще е пикът на грипа?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пикът на грипните и вирусните заболявания се очаква през януари. "По време на Коледните и Новогодишни празници става обмен. Първата седмица след Нова година обикновено е ниска заболяемостта и след това започва скокообразно да нараства. Възможно е да сме свидетели на по-голям брой болни през януари, възможно е и пикът да настъпи и февруари", смята тя. ОЩЕ: "Все едно те е ударил влак, но не е": Лекар обясни симптомите на грипа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Великобритания Грип Грипна епидемия професор Ива Христова Ива Христова
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес