Все повече случаи на морбили в България: Какво да правим при контакт със заразен?

27 април 2026, 20:03 часа 495 прочитания 0 коментара
Общо 16 нови случая на морбили са регистрирани в страната, а заболелите вече са 191 души, показват данните към 27 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването (МЗ). Осем от новите случаи са в Плевен, шест - във Враца, и още два в Ловеч. Всички новорегистрирани са лица на възраст от 0 до 50 г. От началото на разпространението на морбили в страната са приложени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Какво да правим при контакт със заразен?

Причинителят на морбили е силно заразен, припомнят от платформата "Плюс мен", създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях. При близък контакт с човек, заразен с морбили, да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо. Още по-внимателни да бъдат хората, ако не са ваксинирани или преболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе, призоваха от платформата.

Още: Искане: Ако дете почине от ваксинопредотвратимо заболяване, родителите да бъдат обвинени в убийство

На 19 март здравното министерство съобщи за първите осем случая на морбили, потвърдени в община Бяла Слатина, област Враца. Тогава беше разпоредена извънредна имунизация срещу морбили на всички деца с пропуснати ваксини, припомня БТА.

Яна Баярова Отговорен редактор
Още от Здравеопазване
