След драматичен спад във ваксинацията и огнище на морбили във Врачанско: МЗ разпореди извънредна имунизация на всички деца

Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини. Всички неваксинирани деца ще бъдат издирани.

Причината е регистрирано огнище на заболяването.

Става дума за 8 случая на морбили в страната, регистрирани на територията на община Бяла Слатина, област Враца.

8 деца с морбили, само 1 ваксинирано

Заболелите са деца на възраст от 5 месеца до 7 години. Те са настанени в лечебно заведение.

От всички 8 заболели деца, данни за проведена имунизация срещу морбили е само за едно от тях.

Всички случаи се доказват в Националната референтна лаборатория "Морбили, паротит и рубеола" на Националния център по заразни и паразитни болести.

Към настоящия момент се провежда епидемиологично проучване за определяне на контактните лица, издирване на други заболели и предприемане на противоепидемични мерки.

От началото на годината в страната е регистриран още един случай на морбили в област Пазарджик. Той е при дете, пристигнало от Великобритания. За 2025 г. са съобщени 2 случая, а през 2024 г. те са били общо 27.

Рекорден спад в имунизационното покритие, МЗ ще издири неваксинираните деца

Морбили е ваксинопредотвратимо заболяване, срещу което имунизацията в България е задължителна. Тя се провежда на 13-месечна възраст и през 12-та година от живота на децата.

По предварителни данни, имунизационният обхват срещу морбили през 2025 г. отчита съществен спад, като са регистрирани едни от най-ниските стойности за последните 10 години. Обхванатите деца на 13-месечна възраст са едва 89%, а на 12 г. – 82%. За сравнение, през 2024 г. обхватът е съответно 94% и 90%.

В тази връзка и предвид регистрираното епидемично разпространение на заболяването в област Враца, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.

В кампанията ще се включат общопрактикуващите лекари, мобилни кабинети на Регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, медицински специалисти от общински лечебни заведения.

МЗ обяви, че ще издирва неваксинирани деца, като ще търси съдействие от областните и общински структури, както и етнически и религиозни лидери.

От министерството са категорични, че родителите на деца, които не са ваксинирани за възрастта си, трябва бързо да посетят общопрактикуващия им лекар за поставяне на една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.