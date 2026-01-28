Бебето Даниел се бори за шанс за нормален живот

8-месечният Даниел Василев се нуждае от спешно специализирано лечение и интензивна рехабилитация в Германия, за да има шанс за пълноценно развитие и живот без тежки увреждания. Детето страда от сериозни неврологични заболявания, които засягат двигателните му функции и храненето. В момента Даниел се храни чрез сонда и не може самостоятелно да държи главичката си.

За Георги има надежда за лечение, да подадем ръка!

Сърдечна операция

Още през първата седмица след раждането си Даниел претърпява сложна сърдечна операция. След интервенцията детето прекарва продължителен период на апаратна вентилация, а вследствие на усложнения губи сукателния и гълтателния си рефлекс. В този ранен етап се установяват и тежки проблеми със зрението, като Даниел губи зрението си с едното око. С времето става ясно, че състоянието му изисква продължително и специализирано лечение. След множество прегледи и консултации в България лекарите предупреждават, че без навременно и интензивно лечение рискът от трайни увреждания за цял живот е изключително висок.

Надеждата

Надеждата на семейството е в SchönKlinikVogtareuth, Германия - една от водещите клиники в Европа, специализирана в детска неврология, епилептология и интензивна невропедиатрична рехабилитация – е разгледала медицинската документация на детето и е изготвила официална оферта за лечение.

Офертата е за 4-седмично болнично лечение, включващо интензивна диагностика, специализирана терапия, рехабилитация и денонощен лекарски и сестрински контрол. Според специалистите именно сега е критичният момент, в който мозъкът на Даниел има най-голям потенциал за възстановяване и развитие.

Поради тежкото му състояние детето не може да бъде транспортирано с пътнически самолет, автомобил или автобус. Необходим е специализиран медицински транспорт – медицински самолет и линейка тип bed-to-bed, осигурени от компанията EMS Air Ambulance.

Общата стойност на лечението и транспортирането възлиза на 127 151 евро, като сумата трябва да бъде заплатена авансово, за да бъде насрочена дата за прием в клиниката. За семейството тази сума е непосилна, а времето е решаващ фактор.

Родителите на Даниел се обръщат към обществеността с молба за подкрепа, за да дадат шанс на детето си да се развива, да се храни самостоятелно и да живее с възможно най-добро качество на живот.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение или споделяне на кампанията

Банков превод:

Получател: Фондация „Павел Андреев“

IBAN: BG62BUIN95611000742767

BIC: BUINBGSF

Основание: Даниел Василев

