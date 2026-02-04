Муси се нуждае от трансплантация, за да живее

Муси е едва на 16 години. Възраст, в която едно момче трябва да мисли за училище, футбол и приятели, а не за това дали ще има утре. Всичко започва напълно неочаквано с едно обикновено посещение при зъболекар. За поставяне на упойка са поискани кръвни изследвания. В този ден животът на семейството се преобръща. Показателите се оказват опасно ниски. Следват нови изследвания, дни на чакане и страх и диагноза, която разкъсва сърцето на всеки родител - остра миелоидна левкемия. Тогава Муси е само на 13 години.

Лечението

От този момент детството му приключва: класните стаи са заменени с болнични, футболът - със системи и процедури. Следва лечение, болка и тежка битка, която никое дете не бива да води. По време на контролен преглед през декември 2025 г. се разбира, че болестта се е завърнала.

Трансплантация

Единственият шанс за живот на Муси е трансплантация. Преди това той трябва да премине през изключително тежка химиотерапия, за да се постигне ремисия. Лекарите са категорични, че времето е решаващо. Всеки изгубен ден намалява шансовете му. При постигане на ремисия трансплантацията трябва да се извърши незабавно.

Цялото това лечение е непосилно за неговото семейство, затова то се обръща за помощ към всички. "Всяко споделяне ни дава надежда. Всяко дарение ни приближава до целта. Всяка подкрепа има значение. Молим ви, помогнете ни гласът ни да стигне по-далеч, защото времето тече. Молим ви, помогнете ни да спасим Муси.", призовават родителите му.

Вижте повече за кампанията ТУК