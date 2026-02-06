Да помогнем на Татяна в борбата с болестта

През лятото на 2023 г. Татяна е диагностицирана с рак на гърдата с множество метастази в лимфната система и костите. След изчерпани възможности в България жената започва лечение в Турция, където лекарите я поемат с надежда и план. След множество химио и лъчетерапии влиза в ремисия, но уви, за кратко... Ракът отново се завръща. По-агресивен. По-бърз и по-страшен.

Тежка операция

През пролетта на 2025 г. Татяна претърпява тежка животоспасяваща операция и само месец след нея се установява ,че болестта е прогресирала още повече с още нови метастази по гръбначния стълб, ребра, лява плешка, дясна плешка, черен дроб, бял дроб и кости. Въпреки многобройните химиотерапии, безбройни прекарани дни в болници, борбата за живот продължава.

"Всеки ден е борба-борба за живот и за още мигове прекарани с децата ми. Мечтая отново да бъда здрава, да се смея с децата си и семейството ми. Искам да мога да изпращам децата си на училище и да гледам как растат. Не искам децата ми да останат без майка.", споделя Татяна.

