Геновева се нуждае от помощ за лечение

Геновева се бори с болестта от 2018 г., но не престава да бъде прекрасен човек, съпруга, майка, баба и учител. Тя заслужава да се радва на живота със семейството си. След година лечение нещата изглеждали съвсем наред и две години не е имало рецидив. През 2020 г. се появява нов тумор в коремната област с разсейки. Няколко години болестта се контролира успешно с таргетна терапия, но през 2024 отново са локализирани нови тумори.

Операция

Следва операция и имунотерапия, която за жалост е неуспешна. Лекарите в България нямат друго решение за нейния стадий. След интензивно лечение в България през последните 7 години и паралелно такова в Турция надеждата за Геновева идва от клиниката в Турция. Лекарите предписват препарат, койтоо е за 4-ти стадий и се приема успешно от хиляди пациенти из цял свят, но в България, то не се поема от здравната каса. Ние сме една от малкото страни, която не го поддържа и Геновева и семейството й трябва са си го набавят всеки месец от аптека в Турция на цената от 3550,80 евро.

Помощ

До този момент с помощта на приятели и семейството Геновева успява да си набавя медикамента, но по време на цялото лечение са необходими множество допълнителни медикаменти, постоянни контролни кръвни изследвания, PET скенери и други специализирани изследвания при необходимост. В следващите месеци предстоят няколко ходения до Турция, терапии и прием на хапчето без да се спира.

Всеки жест, всяко споделяне и всяко дарение са крачка по-близо до това, Геновева да продължава да се бори и да се радва на живота!

