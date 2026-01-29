Любопитно:

Иво не се предаде пред най-трудното. Да му помогнем да проходи отново!

29 януари 2026
Една секунда променя всичко. Една протегната ръка може да върне надеждата. Коледа на 2025 г. трябваше да бъде време за семейство и мечти за бъдещето. Вместо това за 18-годишния Иво тя се превърна в началото на най-тежката битка – битката за живот. След тежка автомобилна катастрофа и месеци в кома Иво се събуди в свят, в който съучениците му избираха костюми за бала, а той трябваше да се учи да диша и да си спомня отново.

Иво не успя да завърши гимназия. Не танцува на своя абитуриентски бал. Но той не се предаде. Да му помогнем!

Надежда от Турция

След интензивно лечение в България надеждата за Иво идва от клиника в Турция. Лекарите там вярват, че той може и ще проходи отново, но пътят минава през още няколко операции, скъпоструваща рехабилитация и специфични процедури.

Семейството му, приятелите и колегите дадоха всичко – и последната си стотинка, и последната си доза сили. Но сумата за пълния курс на лечение е непосилна за тях.

„Иво има волята на боец, но тялото му се нуждае от помощ, която ние сами не можем да платим", казват те, цитирани от страницата "Дари надежда".

Как можеш да помогнеш?

Всяка сума, колкото и малка да Ви се струва, е част от голямата победа на Иво.

Нека не оставяме Иво сам в тази битка. Нека му подарим бъдещето, което катастрофата се опита да му отнеме.

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut: ТУК.

