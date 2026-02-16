В помощ на малкия Христо

Христо е само на 5 годинки и половина, но вместо да играе с връстниците си е принуден да прекарва времето си в болница. За съжаление детето страда от мускулна дистрофия, открита напълно случайно след едно боледуване. Диагнозата е поставена в края на 2022 г. и променя живота на семейството.

Качествен живот

Оттогава до днес родителите му се борят Христо да има детство като на всички деца и да му осигурят качествен живот в бъдеще. Лекари в клиника в Турция смятат, че могат да забавят болестта с терапия със стволови клетки в клиника. Благодарение на дарители тези вливки са факт, но болестта е коварна и за тази година престоят още няколко.

Терапията

Терапията на Христо трябва да продължи с години, за да се забави развитието на болестта. Ако организмът не се поддържа, прогнозите са за не повече от 25 години живот, голяма част, от които детето ще трябва да прекара в инвалидна количка заради атрофията на мускулите. Ето защо всяка помощ е от значение и е толкова важна.

