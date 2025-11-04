Зов за помощ: Да спасим Диляна, за да отгледа детето си

В началото на годината ви запознахме с Диляна Добринкова - майка от Смолян, която се бори с рак на гърдата. Тогава много хора помогнаха на Диляна, но битката за живота ѝ продължава. Тя мечтае да оздравее и да отгледа детето си, което в момента е на две години и половина. Уви, лечението ѝ, което е интензивно и продължава дори в момента, е изключително скъпо и Диляна вече е във финансова безизходица. Нека да ѝ помогнем, за да спасим живота ѝ!

Източник: Личен архив

До момента младата жена е преминала 15 курса химиотерапия и 5 курса имунотерапия. Вече 1 година тя продължава да се бори, но, за съжаление, болестта е упорита и лечението все още продължава. До момента са събрани 234 714 лв, но са изразходени за лечението 216 344 лв. Диляна не знае, когато отиде следващия път в Турция, колко още пари ще са ѝ нужни, за да продължи битката за живота си. Наясно е само, че ще са много...

Средствата се събират по лична банкова сметка с титуляр Диляна Петрова Добрикова.

IBAN: BG58 IABG 7491 1004 5337 01

Всяка помощ ще бъде от решаващо значение за лечението на Диляна и бъдещето на нейното семейство!