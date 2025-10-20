Надежда за Тони. Да подадем ръка!

Тони е на 21 години, когато започват оплаквания в областта под ухото ѝ - имаше буца. Отива при личния лекар и той й казва, че е от мъдреца. Изважадат мъдреца, но буцата остава. При повторно посещение при личния й лекар той казва, че буцата щяла да се абсорбира от само себе си. Оставало само да чакат. Скоро обаче буцата не само, че не се абсорбира, но е и нараства. По време на преглед в болницата в Русе се налага спешна операция на тумор. След хистология на тумора се оказва, че Тони има Аденоидно-кистичен карцином на паротидната жлеза.

Да съберем средства за лечението на Марина

Втора операция

Налага се втора операция в София в болница "ВМА" - лицево челюстна хирургия. След операцията хирургът обяснил, че се е наложило да изреже доста тъкани и лицевия нерв и че е изчистил възможно всичко, но ако има разсейки и отидат в главата ѝ тя ще умре. Следват процедури на лъчетерапия, след които Тони влиза в ремисия. През 2022г., на един от контролните прегледи, се виждат множество разсейки на белите дробове. При обстоен преглед се установява, че болестта се върнала на лицевия нерв.

Още: Да подадем ръка на Иванка в борбата ѝ с болестта

Отново следва операция и отново лъчетерапии. Половината лице на момичето се парализира, като дори не можеше да си затваря окото сама. За съжаление разсейки се появиха и в кръста, таза и ребрата. Месеци лъчетерапии без резултат. Лекарите решават да започне химиотерапия. И така почти година химиотерапии, но без добър резултат, а разсейки се появяват и в черния дроб. След второ мнение в Панагюрище, отговорът е, че само това лечение е разрешено в Европейския съюз.

Елеонора се бори за достоен живот. Да помогнем!

Надежда в Турция

След преглед в болница в Истанбул има надежда за терапия, която може да вкара в ремисия Тони. За съжаление сумата за нас е непосилна за семейството. Всеки един курс химиотерапия е 3200 евро, като за момента са предписани 5 курса, а има вероятност да се наложат повече. Тони вече е минала един курс и скоро ще направи втори, но за да премине през следващите, и да може да се излекува има нужда от помощта ни.

Още: Бебе Елиза в очакване на операции. Да помогнем!

Повече за кампанията и как да помогнете вижте ТУК