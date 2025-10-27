Да помогнем на Анна-Мария да проходи

Анна-Мария е усмихнато и борбено момиченце на 8 години, което още от раждането си се сблъсква с рядко и тежко заболяване — миопатия тип Bethlem. Болест, която отслабва мускулите ѝ и постепенно отнема свободата да се движи. Още на 1 година и 6 месеца ѝ поставят 4 гипса, но въпреки усилията, тя не може да ходи нормално. Следват диагноза — мускулна дистрофия — и постоянна борба с ограничени движения, болка и рехабилитации.

Да подадем ръка на Иванка в борбата ѝ с болестта

Операция

На 5 години тя претърпява операция, която ѝ позволява за кратко да проходи. Да тича. Да играе. Да бъде дете. Но състоянието ѝ отново се влошава. Анна Мария има огромен потенциал. Тя е умно, активно и позитивно дете, което мечтае да живее пълноценно. С правилното лечение и специализирана рехабилитация тя има реален шанс да пребори болестта и да води нормален, щастлив живот.

Лечение

В България Анна Мария редовно посещава рехабилитации и плуване — тя не спира да се бори! Но само лечението и рехабилитацията в Турция ѝ носят реален напредък. Там се предлага иновативна терапия с екзозомни клетки, съчетана със специализирани упражнения, която дава надежда за истинско подобрение. Нека заедно ѝ дадем тази възможност! Анна Мария мечтае да ходи на училище без чужда помощ. Да играе с приятели. Да тича по детските площадки. Помогнете ѝ да се върне към живота без болка и ограничения.

Семейството на Анна-Мария благодари за всяка помощ — всяко споделяне и всяко дарение е крачка към това Анна Мария отново да проходи и да бъде просто дете.

