Елеонора се бори за достоен живот. Да помогнем!

Елеонора Велкова е млада и красива жена, едва на 31 години. Преди седем години в семейството ѝ се случва поредица от нещастия. Първо умира майка ѝ, а след нея и баба ѝ. В следствие на стреса и мъката младата жена "отключва" така неприятното автоимунно заболяване множествена склероза. През последните години момичето е преминало през множество изследвания, процедури, терапии.

Лечението

Претърпявала е инжекции всеки ден, страх, приемане в болница, но до момента единственият резултат, който е постигнала е нарушение във вестибуларния апарат и влачене на десния крак. Това е нещо, което срива Елеонора не само физически, но и психически. Наскоро тя осъзнава, че тук в България не може да открие терапия, подходяща за нея или поне не такава, която да я излекува.

Надежда

Надеждата, която идва като лъч светлина е от клиника в Турция, от която Елеонора получава оферта за вливки на стволови клетки. Но сумата от 25 000 евро на този етап е непосилна за нея и хората, които я обичат. Терапията е шанс да се овладее болестта и да върне младата жена към нормален живот, да върне усмивката и активността в живота ѝ.

