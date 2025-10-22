Росица се нуждае от специализирано лечение. Как да помогнем

Росица Симеонова дава всичко от себе си, за да се пребори с нелеко изпитание. Тя има критично кратко време, за да може да организира своето специализирано лечение. През август 2025 г. след ЯМР на шийния отдел на гръбначния мозък първоначално е установена находка, интерпретирана като кавернозна малформация (каверном). Консултации със специалисти в България потвърждовот тази вероятност, но диагнозата не е била окончателна.

Диагноза

Поради деликатната локализация на лезията Росица търси второ мнение при проф. д-р Бернхард Майер, водещ световен неврохирург в Германия. След повторен ЯМР с контраст проф. Майер уточнява, че находката всъщност е интрамедуларен епендимом – доброкачествен тумор, рядка диагноза, разположен от краниоспиналния преход до Th2, в лявата половина на шийния гръбначен мозък. Туморът се намира в критично важна зона, където преминават жизненоважни нервни пътища. Лечението е изключително сложно и високоспециализирано, операцията изисква микроскопична техника, невромониторинг и световен опит, за да се премахне туморът безопасно и напълно.

Лечение

Лечението може да се проведе само в Германия при специалист като проф. Майер, но семейството на Росица няма възможност да покрие разходите за операцията и следоперативната рехабилитация.

"Моля за вашата помощ – с дарение или споделяне. Всяка подкрепа ми дава шанс да премина през това изпитание и да се възстановя напълно. Искрените ми благодарности на всички, които са до мен, и на тези, които ще ми дадат шанс да продължа живота си.", пише Росица.

