20-26 април: Птичето на късмета ще посети 4 зодии през новата седмица

Вече сме съвсем близо до новата седмица и, съвсем естествено, всеки иска да знае как ще я прекара и как точно ще започне тя. Някои хора ще влязат в нея с повече увереност, други – с известна доза колебание, а трети просто ще се надяват нещата да им вървят леко и без излишни сътресения. Именно тук на помощ ни идва астрологията, която често успява да улови енергията на периода и да ни покаже при кого съдбата ще бъде по-благосклонна.

През дните от 20 до 26 април някои зодии ще бъдат посетени от птичето на късмета – онзи красив символ на благоденствието, на навременната помощ и на закрилата, която съдбата изпраща точно когато човек има нужда от нея. Това ще бъде седмица, в която за определени знаци нещата ще се случват малко по-леко, по-навреме и по-благоприятно, отколкото самите те са очаквали. Когато имат нужда от подкрепа, тя ще идва. Когато се изправят пред трудност, ще се намира изход. Ето кои са зодиите, на чието рамо ще кацне птичето на късмета.

Телец

Телците ще усетят още в началото на седмицата, че напрежението около тях сякаш започва да намалява и че нещата, които до скоро са изглеждали трудни или забавени, изведнъж започват да се движат с много по-добро темпо. Именно в този момент ще се почувства присъствието на птичето на късмета, защото помощта ще дойде точно там, където е най-нужна – било чрез човек, било чрез обстоятелство, било чрез навременно решение.

Телецът ще има усещането, че не е сам в борбата си и че съдбата е решила да му облекчи пътя точно когато той е започнал да губи търпение. Това ще му даде спокойствие, което от своя страна ще му помогне да действа по-разумно и по-уверено. В седмицата ще има малки, но много важни знаци, че нещата се нареждат в негова полза и че времето на напрежението започва да остава назад. Така Телецът ще разбере, че птичето на късмета не идва шумно, а тихо и точно навреме.

Рак

Раците ще преживеят тази седмица много емоционално, защото при тях усещането за помощ и закрила ще дойде в момент, в който вътрешно са се чувствали по-крехки и по-несигурни от обикновено. Птичето на късмета ще кацне на тяхното рамо точно тогава, когато имат нужда някой да ги разбере, да им подаде ръка или просто да им покаже, че нещата няма да се развият толкова тежко, колкото са си представяли.

При Рака съдбата ще действа меко, но много точно, защото ще му изпраща подкрепа през близки хора, през успокоение на важна тема или през щастлива развръзка, която ще му донесе вътрешен мир. Тази седмица няма да премине без напрежение, но именно в трудните моменти той ще усеща, че нещо невидимо го пази от по-голямо разочарование. Това ще му даде сили да не се затваря в себе си, а да приеме, че доброто също знае пътя към него. Така Ракът ще почувства как птичето на късмета не само го посещава, а направо го закриля.

Стрелец

Стрелците ще усетят присъствието на късмета по един много жив и вдъхновяващ начин, защото новата седмица ще им донесе точно онези случайни на пръв поглед възможности, които за тях често се оказват най-важните. Птичето на късмета ще кацне на рамото им в момент, когато се нуждаят от посока, от тласък или от знак, че трябва да продължат напред, без да се съмняват толкова. Това може да дойде чрез внезапна идея, добра новина, неочакван разговор или дори просто чрез усещането, че някаква врата се отваря много по-лесно, отколкото са се надявали.

Стрелецът ще разбере, че когато съдбата е на негова страна, нещата се случват с лекота, но и с ясното усещане, че трябва да се възползва веднага. Именно тази енергия ще направи седмицата по-лека и по-обещаваща за него, защото ще му даде не само шанс, но и увереност да го използва. Така птичето на късмета ще се превърне за Стрелеца в символ на смелото движение напред.

Риби

Рибите ще почувстват тази седмица като време, в което някаква тиха, но много реална благословия започва да се разлива над живота им и да им помага да преминават през ситуациите с повече лекота. При тях птичето на късмета ще кацне точно когато имат нужда от емоционална опора, от знак, че всичко не е изгубено или от потвърждение, че вървят в правилната посока. Подкрепата ще дойде навреме – не по-късно, не по-рано, а точно в онзи миг, в който сърцето им има нужда да се успокои и да повярва отново.

Рибите ще усетят, че дори когато нещата са неясни, животът има начин да ги води меко към по-добро решение. Това ще направи седмицата много по-светла за тях, защото ще върне не само доброто им настроение, но и доверието им, че не са сами в собствените си битки. Така за Рибите птичето на късмета ще бъде не просто знак за успех, а символ на нежната закрила, която идва от съдбата.

Птичето на късмета е символ на благоденствието, на навременната помощ и на онзи вид закрила, която идва тогава, когато човек най-много се нуждае от нея. Именно затова за Телец, Рак, Стрелец и Риби седмицата от 20 до 26 април ще бъде по-лека, по-мека и много по-благоприятна. Те ще усетят, че когато имат нужда от подкрепа, тя ще дойде навреме, а когато животът ги постави пред изпитание, ще се намери и изход. Понякога късметът не идва като гръмко чудо, а като точното рамо в точния момент. И именно в това се крие най-голямата сила на птичето на късмета.