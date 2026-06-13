Коронованият ангел на България: Забравената царица - пазителка на културната памет

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

В българската история има личности, които не се вписват в класическите образи на власт и политика. Те не се помнят с битки за престол или с държавни преврати, а с нещо много по-рядко – тихо, последователно и безкористно служене на хората. Една от тези фигури е царица Елеонора Българска – жена, която историята често нарича "забравена", но която съвременниците ѝ са виждали като "милосърдна сестра" и "ангел в човешки образ"(или още "Коронованият ангел на България").

Биографични данни

Елеонора Каролина Гаспарина Луиза Ройс цу Кьостриц е родена през 1860 г. в аристократично германско семейство. Възпитана в дух на дисциплина, религиозност и дълг, тя още в младостта си поема по път, различен от типичния за европейската аристокрация – обучение и практика като милосърдна сестра, вдъхновена от примера на британката Флорънс Найтингейл (по време на Кримската война Найтингейл помага на ранени войници и създава училище за "милосърдни сестри" – жени, обучавани да оказват медицинска помощ на фронта). Именно такава била и нашата царица.

Но защо Българска? Съдбата я отвежда в България след смъртта на княгиня Мария Луиза, когато княз Фердинанд I търси нова съпруга и опора за децата си. Бракът им е сключен през 1908 г., а Елеонора пристига в една държава, която тепърва изгражда своите институции и национална идентичност.

Снимка: Уикипедия. Фотограф: Едуард Уленхут

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Още от първите години тя се откроява не като типична дворцова фигура, а като човек с ясно чувство за мисия.

Вместо да остане в рамките на представителните си задължения, Елеонора насочва усилията си към благотворителност и социална помощ. Тя активно подпомага Българския Червен кръст и участва в създаването на структури за грижа за деца с увреждания.

По нейна инициатива се развиват институции за глухи и слепи деца, а нейни лични средства са вложени в социални каузи, включително изграждането на санаториум за деца с белодробни заболявания.

Това не са символични жестове. За времето си – белязано от бедност, епидемии и войни – подобни действия имат реално значение за хиляди съдби.

Истинският морален образ на царица Елеонора се разкрива по време на Балканските войни. Вместо да остане в тила, тя отива на фронта като милосърдна сестра.

Портрет на царица Елеонора от Георги Евстатиев, 1908 г. Източник: ДА "Архиви"

В болници и различни пунктове за помощ тя работи редом с лекари и доброволци, организира помощ и насърчава създаването на курсове за милосърдни сестри. В народната памет от онова време остава образът ѝ като "бял ангел" – царица, която не наблюдава войната отстрани, а съпреживява нейните последици.

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По време на същия период тя връчва знамето на Македоно-одринското опълчение – символичен жест, който я свързва пряко с националната кауза.

Пазителката на културната памет

Една по-малко известна, но изключително важна нейна роля е свързана с културното наследство. Царица Елеонора се намесва за опазването на Боянската църква – паметник с уникални средновековни стенописи, който по това време е бил застрашен от разрушение.

Този жест показва не само социална чувствителност, но и разбиране за значението на историческата памет – нещо рядко срещано сред владетелите в началото на XX век.

Елеонора умира през 1917 г. след тежко заболяване, по време на Първата световна война. Погребана е скромно, по нейно желание, в двора на Боянската църква.

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След 1944 г. дори гробът ѝ е заличен, а споменът за нея дълго време остава на заден план в официалния исторически разказ. Това мълчание не е свързано с липса на значимост, а по-скоро с промяната на епохите и ценностите, през които историята се интерпретира.

Историята обаче не забравя своите герои и до днес продължава да разказва за една жена, посветила живота си на българския народ.