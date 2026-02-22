23 февруари – 1 март: Идва уникално щастлива седмица за 3 зодии

Идва една много важна седмица, която ще бъде своеобразен мост между два месеца и две различни енергии. Това е последната седмица на февруари, но тя включва и първия ден на март, което я прави особено символична. Именно в такива преходни периоди често се случват най-интересните обрати, защото затваряме една глава и отваряме нова.

Всички искаме да разберем как ще изпратим стария месец и как ще посрещнем новия. За някои зодии този момент ще бъде изпълнен с напрежение, но за други ще бъде истински подарък. Три зодии няма въобще за какво да се притесняват, защото ги очаква уникално щастлива седмица. Ето кои са те и какво ще им донесат следващите седем дни.

Овен

Овните ще усетят истински прилив на сила, който ще ги изстреля напред точно когато са имали нужда от нова енергия. Макар февруари да е бил натоварен, сега те ще почувстват, че всичко започва да се подрежда по-бързо и по-лесно. Възможност, която са чакали, ще се появи внезапно и ще ги накара да действат смело. Това ще им донесе усещане за победа и увереност.

Овните ще почувстват, че късметът е на тяхна страна и че моментът е подходящ за нов старт. Щастието им ще бъде динамично и свързано с успехи в действие. Те ще се радват на признание или резултат, който ще ги мотивира още повече. Така седмицата ще се превърне в едно силно и щастливо начало към март.

Дева

Девите ще преживеят тази седмица по по-тих, но дълбок начин, защото щастието им ще дойде чрез вътрешно спокойствие и яснота. Макар да са били напрегнати и критични към себе си през февруари, сега ще усетят, че тревогите им започват да се разсейват. Нещо, което ги е притеснявало, ще намери своето решение по естествен начин. Това ще им донесе облекчение и усещане за ред.

Девите ще почувстват, че усилията им най-сетне са оценени и че не са работили напразно. Щастието им ще бъде свързано с малки, но значими победи. Те ще усетят хармония в ежедневието си. Така тази седмица ще остане в съзнанието им като най-светлия момент в края на зимата.

Козирог

Козирозите ще усетят седмицата от 23 февруари до 1 март като заслужена награда след дълъг период на дисциплина и търпение. Макар месецът да е изисквал много от тях, сега резултатите ще започнат да се проявяват особено ясно. Те ще почувстват стабилност и увереност, защото ще видят, че усилията им се отплащат. Щастието им ще бъде свързано с конкретен успех или финансово облекчение.

Козирозите ще се почувстват по-свободни, защото напрежението ще намалее. Те ще осъзнаят, че са на прав път и че бъдещето изглежда по-светло от преди. Това ще им даде мотивация да посрещнат март с нови сили. Така седмицата ще бъде техният символичен преход към един по-добър период.

Има седмици и седмици – има моменти, в които ни върви, и такива, в които всичко изглежда трудно. Седмицата от 23 февруари до 1 март ще бъде от онези редки периоди, в които съдбата сякаш се усмихва по-широко. За Овен, Дева и Козирог тя ще донесе уникално щастие, макар и по различен начин за всеки знак. Това е напомняне, че преходите между месеците често носят нова енергия и нови възможности. Когато усетим, че късметът е с нас, трябва да го приемем и да се възползваме. А за тези три зодии краят на февруари и началото на март ще ги пазят от уроки като мартеници.