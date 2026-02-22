Унгария извива ръце: Санкции срещу Русия само след петрол по "Дружба"

Унгария планира да наложи вето върху приемането на двадесетия кръг европейски санкции срещу Русия, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на изявление на външния министър на Унгария Петер Сиярто в платформата Х. Информацията донякъде не е изненада, тъй като постоянните представители към Европейския съюз на страните членки не успяха да постигнат споразумение за 20-ия пакет от санкции срещу Русия.

Новият санкционен пакет е подготвян от ЕС, за да бъде приет около четвъртата годишнина от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, т.е. около 24 февруари 2026 г.

Припомняме, че премиерът Виктор Орбан обеща в петък да използва правото на вето на Унгария, за да се противопостави на европейския заем от 90 милиарда евро, отпуснат на Украйна, ако не се възобнови петролният поток по тръбопровода, който снабдява и Словакия. ОЩЕ: Унгария е блокирала заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна, макар да не участва в него

Унгария извива ръцете на Украйна

"На утрешното заседание на Съвета по външни работи Европейският съюз възнамерява да приеме 20-ия кръг санкции срещу Русия. Унгария ще се противопостави“, обяви Сиярто и добави, че "докато Украйна не възобнови транзита на петрол до Унгария и Словакия по петролопровода „Дружба“, няма да позволим да бъдат взети важни решения за Киев “, добави той.

Интересен факт - сред заплахи на Орбан, че може да бъде спрян токът за Киев, това отпадна. Официално - за да не страдало и унгарското малцинство в Закарпатието от такава мярка. Всъщност - защото има риск при спиране на подаване на електричество да се получи по-голям срив на електропреносна мрежа, включително в Унгария.

Франция ще се опита да помогне

Френският външен министър ще се опита да разубеди Унгария да възпрепятства санкциите срещу Русия.

На въпрос относно съобщението на унгарското правителство , което обеща да наложи вето върху приемането на 20-ия кръг европейски санкции срещу Русия в понеделник , Жан-Ноел Баро заяви, че работи за „преодоляване“ на тази пречка, „както сме правили и в миналото“ .

„Със сигурност ще взема под внимание посочените причини и ще отделя част от следобеда си на опити за разрешаване на тази безизходица“, каза той, добавяйки, че е нормално държавите членки да имат различия в мненията. „Важното е, че можем да водим дебати“ и да участваме в диалог, за да „изгладим тези различия и да намерим обща основа". ОЩЕ: Провал: ЕС не постигна съгласие по 20-ия пакет санкции срещу Русия