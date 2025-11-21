Корупционен скандал в Украйна (операция "Мидас", която разкри източване на "Енергоатом" за милиони). План за мир в Украйна, който изключително много облагодетелства Путинова Русия. И за капак - видеокадри как руски военнопленник бива екзекутиран от хора, носещи украински униформи - с изстрели в главата. Всичко това ясно показва какъв натиск избухна срещу украинския президент Володимир Зеленски и срещу Украйна, за да се предаде Киев, "та да има мир".

Видеокадрите бяха публикувани от украинския телеграм канал "Дерусификация". Вижда се как брутално е застрелян човек, носещ бели ленти на ръкавите, които руската армия използва, за да обозначи "приятел или враг". Твърди се, че военното престъпление е извършено в Донецка област. Кога обаче е било извършено, не е известно.

"Дерусификация на орк. Не се скитай наоколо", гласи надписът под видеото на екзекуцията. Кадрите са потресаващи, затова Actualno.com няма да ги публикува.

"Дерусификация" не за пръв път публикува кадри от екзекуция на руски военнопленници. Сегашното видео по-късно беше споделено от канала в Телеграм на руското неонацистко движение "Русич", което има щурмови отряд в Украйна. Преди това "Русич" обяви конкурс за най-добра снимка от екзекуция на украински военннопленници (третата снимка отдясно в долната илюстрация) - Още: По-по-най-кървава снимка: Руски неонацисти обявиха конкурс за разстрел на украински военни

Освен това, боецът от РДК (Руски доброволчески корпус) Ландскнехт (Степан Каплунов), руски неонацист, който се бие на украинска страна от 2014 г., също публикува снимки в профила си в Instagram на предполагаемо екзекутирани руски затворници. Руската опозиционна информационна платформа SOTA, която е с етикет "чуждестранен агент" в Руската федерация, се свърза с представители на РДК, които заявиха: "Нашата официална позиция е да не пипаме затворниците. Има милиард доказателства за това.

Дали екзекуцията е реалност или има измама (например размяна на униформи, така че застреляният да бъде представен като руснак, а убийците за украинци - предвид множеството данни как руското военно командване не зачита Женевските конвенции за войната и редовно изпраща в атака свои войници, маскирани като цивилни) - няма засега категорични данни.

И на този фон - излязоха видеокадри как командирът на 247 "казашки" полк на руската армия вкарва свои подчинени чисто голи в яма - наказание за неподчинение: Какво очаква западните войници при война с Русия: Рационалност срещу фанатизъм. Две военни цивилизации

