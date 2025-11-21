Щабът за безводието в Плевен заседава отново

Областният управител на Плевен Мартин Мачев свика за днес заседание на кризисния щаб за безводието в града, предаде БНР. На него институциите отчитат изпълнението на мерките през последния месец за осигуряване на нормално водоснабдяване в областта. Тези заседания се провеждаха всеки петък, но с решение на областния управител вече са месечни, а това ще е първото месечно заседание.

Как вървят мерките за справянето с кризата?

По данни на областната управа, Мачев докладва всеки петък на премиера за свършената работа през седмицата. Работата е по изпълнение на мерките за справяне с кризата, която остави областния град без вода през лятото.

На заседанието днес се очаква информация от ВиК, РЗИ, Басейнова дирекция и други институции, които имат отношение към мерките на МРРБ. На заседанието, което започва в 10 часа в зала “Плевен“ са поканени и представители на гражданското общество.

Припомняме, че Сдружение “Контракорупция“, което организира ежеседмични протести през лятото, наблюдава отблизо действията на институциите. Освен това с решение на Народното събрание Плевен получава допълнителни средства от държавата за нови седем ВиК проекти. Промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. заради водната криза в община Плевен. Промените бяха приети след близо 3-часов дебат в пленарна зала.

С измененията се променя списъкът на включените за Община Плевен приоритетни проекти по Приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет във връзка с предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лв. и отпадат два на същата стойност за 2025 г.

