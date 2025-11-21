Спорт:

ФБР хвана руски хакер на плажа в Тайланд

21 ноември 2025, 06:21 часа 165 прочитания 0 коментара
Полицията арестува на тайландския курортен остров Пукет руски хакер, издирван от ФБР по обвинения, че стои зад кибератаки срещу американски и европейски правителствени агенции, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 35-годишният мъж, който влязъл в Тайланд на 30 октомври на летището в Пукет, е бил задържан в началото на този месец в хотела си и в момента е в ареста в очакване на евентуална екстрадиция, съобщиха от тайландската полиция.

Кой е задърцаният?

Името на заподозряния не беше оповестено, но руска информационна агенция го идентифицира като Денис Обрезко, родом от Ставропол. Съобщава се, че негови роднини са потвърдили ареста на 6 ноември и планират да се борят срещу екстрадицията му в САЩ.

От министерството на правосъдието на САЩ отказаха да коментират евентуалната екстрадиция или да дадат други подробности. Държавният департамент на САЩ и американските официални лица в Тайланд също отказват коментар.

Руското външно министерство и руското посолство в Тайланд също не отговориха на исканията за коментар, но руският генерален консул в Пукет - Егор Иванов, заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че консулството е "получило уведомление за ареста на руски гражданин по обвинение в извършване на престъпление, свързано с информационни технологии". 

"Той е бил арестуван на 6 ноември и прехвърлен в Банкок същия ден", каза Иванов, без да даде повече подробности.

Иля Илин, шеф на консулския отдел на руското посолство в Тайланд, заяви, че руски дипломати са посетили заподозряния в затвора в Банкок.

Виолета Иванова
