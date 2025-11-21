Спорт:

Трагедия в Камбоджа: Автобус падна от мост, десетки загинаха (ВИДЕО)

21 ноември 2025, 06:41 часа 353 прочитания 0 коментара
Полицията съобщи, че пътнически автобус в Камбоджа е паднал от мост в река, като са загинали най-малко 16 пътници, а други двадесет са ранени, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Автобусът пътувал от Сием Реап, където се намира легендарният храмов комплекс Ангкор Ват, към столицата Пномпен, когато се преобърнал в централната провинция Кампонг Том, информира заместник-началникът на полицията в района.

Предварителното разследване сочи, че шофьорът е бил сънен при нощното си заминаване от Сием Реап, за което обикновено се изискват около 5 часа и половина път. Не се посочва дали шофьорът е сред загиналите.

Смята се, че в автобуса са пътували около 40 пътници. Всички са били камбоджанци, съобщи полицията.

Пътните инциденти в Камбоджа са отнели живота на 1509 души през 2024 г., а през първите девет месеца на 2025 г. в страната са загинали 1062 души, според министерството на благоустройството и транспорта.

