Трагедия в Камбоджа: Автобус падна от мост, десетки загинаха (ВИДЕО)

Полицията съобщи, че пътнически автобус в Камбоджа е паднал от мост в река, като са загинали най-малко 16 пътници, а други двадесет са ранени, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Автобусът пътувал от Сием Реап, където се намира легендарният храмов комплекс Ангкор Ват, към столицата Пномпен, когато се преобърнал в централната провинция Кампонг Том, информира заместник-началникът на полицията в района.

Double-Decker Bus Plunges Off Bridge in Kampong Thom, Over 10 Dead and 14 Missing[𝗖𝗮𝗺𝗯𝗼𝗱𝗶𝗮 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗡𝗲𝘄𝘀]https://t.co/yAZPrZ3gdH pic.twitter.com/jRRRhOhnc2 — Cambodia Expats Online (@Cambodia_Expats) November 21, 2025

Предварителното разследване сочи, че шофьорът е бил сънен при нощното си заминаване от Сием Реап, за което обикновено се изискват около 5 часа и половина път. Не се посочва дали шофьорът е сред загиналите.

Смята се, че в автобуса са пътували около 40 пътници. Всички са били камбоджанци, съобщи полицията.

Death toll rises to 16 in bus crash in Kampong Thom province. https://t.co/6TTKOdjMSc pic.twitter.com/hcSdVowrQL — Noan Sereiboth​  (@noansereiboth) November 20, 2025

Пътните инциденти в Камбоджа са отнели живота на 1509 души през 2024 г., а през първите девет месеца на 2025 г. в страната са загинали 1062 души, според министерството на благоустройството и транспорта.