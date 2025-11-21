След като нарече репортерка "прасенце": Белият дом защити Тръмп

Белият дом защити президента Доналд Тръмп, след като той нарече репортерка "прасенце", докато тя го разпитваше за починалия осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, като заяви, че коментарите на президента отразяват неговата откровеност и прозрачност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. По време на разговора на борда на "Еър Форс 1 "миналата седмица, който се разпространи в интернет, Тръмп се наведе към репортерката, посочи я с пръст и каза "Млъкни, прасенце", докато тя го притискаше с въпроси за наскоро публикуван имейл на Епднийн, в който нюйоркският финансист твърди, че Тръмп "е знаел за момичетата".

В защита

Попитана вчера за инцидента, говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че американските избиратели са преизбрали Тръмп заради откровеността му и че репортерите трябва да оценяват откритостта му при отговаряне на въпроси.

"Той посочва фалшивите новини, когато ги види, и се разочарова от репортерите, които разпространяват невярна информация", каза Левит по време на брифинг в Белия дом, без да предостави доказателства за невярна информация, която се съобщава. "Но той също така предоставя безпрецедентен достъп на пресата и отговаря на въпроси почти ежедневно", каза тя.

Във вторник в Овалния кабинет Тръмп нарече друга репортерка "ужасен човек", след като тя попита посещаващия саудитски престолонаследник принц Мохамед бин Салман за убийството на журналиста Джамал Хашоги и попита Тръмп защо не е публикувал досиетата на Епстийн.

Асоциацията на професионалните журналисти (АПЖ) издаде изявление тази седмица, в което осъжда унизителния език на Тръмп към репортерите, като отбелязва историята му на използване на унизителен език, за да дискредитира жените. "Никой не очаква президентите да бъдат най-големите фенове на репортерите. Но унизителните обиди срещу жени репортери не трябва да се толерират", каза изпълнителният директор на АПЖ Каролин Хендри.