Демократите с тежки думи за службите на Тръмп

Водещи демократи от Комисиите по разузнаване на Камарата на представителите и Американският сенат разкритикуваха остро начина, по който администрацията на президента Доналд Тръмп се справя с разузнавателните въпроси. Според тях американските разузнавателни агенции са подкопани и политизирани при управлението на Тръмп, съобщи Асошиейтед прес. По време на реч пред Камарата на представителите сенатор Марк Уорнър от Вирджиния заяви, че администрацията на Тръмп е награждава лоялността пред компетентността и е уволнила опитни разузнавачи, включително бившия шеф на Агенцията за национална сигурност.

Подкопани и политизирани служби

Снимка: Getty images

Той отбеляза също, че значителните съкращения в разузнавателните агенции са прекратили усилията за борба с чуждестранната дезинформация, като същевременно са намалили киберзащитата. Китай, Русия и други противници ще се опитат да се възползват от тези промени на фона на ескалиращото напрежение в света, заяви Уорнър.

„Ние наблюдаваме в реално време как една администрация премахва предпазните бариери, които са защитавали тази страна в продължение на поколения“, заяви Уорнър, демократ в Комисията по разузнаване на Сената.

Директорката на Националното разузнаване Тълси Габард обвини предишните администрации, че са експлоатирали разузнавателната работа за политически цели, и посочи политизацията като една от причините, поради които тази година е отнела достъпа до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители на националната сигурност.

Междувременно двама демократи от Камарата на представителите написаха писмо до Габард, в което поискаха информация за това дали ударите по предполагаеми лодки на наркокартели са накарали някои страни да ограничат споделянето на разузнавателна информация със САЩ.

Писмото от представителите Джим Хаймс от Кънектикът и Хоакин Кастро от Тексас идва след съобщения, че Колумбия, Великобритания и Нидерландия са ограничили споделянето на разузнавателна информация със САЩ.

