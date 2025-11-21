Войната в Украйна:

Молитви за дъжд в Кипър: Язовирите спадат драстично

21 ноември 2025, 06:18 часа 264 прочитания 0 коментара
Молитви за дъжд в Кипър: Язовирите спадат драстично

За първи път от 35 години чудотворната икона на Пресвета Богородица от най-големия манастир в Кипър - Кикос, ще бъде изнесена днес от светата обител за религиозна процесия за прекратяване на продължителната суша на острова. Пълнотата на язовирите в страната вече падна под критичните 10%. Историческото решение бе взето от монашеското братство на Светия манастир Кикос, предаде БНР.

Ритуалът

Ритуалът по изнасянето на иконата на Света Богородица, за която се смята, че носи дъжд, ще започне със служба и шествие днес и ще завърши с Божествена литургия и молитва в събота сутринта. Това е едва четвъртият път в многовековната история на главния кипърски манастир, в който прочутата икона на Богородица Кикоска излиза от него – факт, който подчертава сериозността на момента. Предишният път е бил през 1990 г., също поради тежка суша на острова.

Според преданието иконата е нарисувана от светия апостол и евангелист Лука. В Кипър тя се е озовала в края на ΧΙ век. Влиятелната Църква на Кипър за втори път тази година се включва в борбата с продължаващото три години засушаване. По призив на Светия синод през април молитви и молебен за дъжд бяха отслужени във всички храмове в Кипър. Правителството прие вече пет пакета с мерки за решаване на тежкия проблем с безводието.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
