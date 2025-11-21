Молитви за дъжд в Кипър: Язовирите спадат драстично

За първи път от 35 години чудотворната икона на Пресвета Богородица от най-големия манастир в Кипър - Кикос, ще бъде изнесена днес от светата обител за религиозна процесия за прекратяване на продължителната суша на острова. Пълнотата на язовирите в страната вече падна под критичните 10%. Историческото решение бе взето от монашеското братство на Светия манастир Кикос, предаде БНР.

Още: Безводие и в Кипър

Ритуалът

Снимка: Guliver

Ритуалът по изнасянето на иконата на Света Богородица, за която се смята, че носи дъжд, ще започне със служба и шествие днес и ще завърши с Божествена литургия и молитва в събота сутринта. Това е едва четвъртият път в многовековната история на главния кипърски манастир, в който прочутата икона на Богородица Кикоска излиза от него – факт, който подчертава сериозността на момента. Предишният път е бил през 1990 г., също поради тежка суша на острова.

Още: Турция ще помага на Ирак да търси вода

Според преданието иконата е нарисувана от светия апостол и евангелист Лука. В Кипър тя се е озовала в края на ΧΙ век. Влиятелната Църква на Кипър за втори път тази година се включва в борбата с продължаващото три години засушаване. По призив на Светия синод през април молитви и молебен за дъжд бяха отслужени във всички храмове в Кипър. Правителството прие вече пет пакета с мерки за решаване на тежкия проблем с безводието.

Още: Все едно е Плевен: Атина е изправена пред водна криза