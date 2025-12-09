3 зодии, които трябва да внимават през декември 2025

Въпреки че декември 2025 г. ще донесе много празнично настроение, месецът ще изправи няколко зодии пред някои предизвикателства. Въпреки това, представителите на три зодии ще намерят сили да преодолеят тези проблеми и да процъфтяват въпреки трудностите, с които може би ще се сблъскат.

Овен

Транзитите в началото на месеца могат да ви се сторят груби, но те служат, за да ви помогнат да се почувствате по-уверени и да откриете любовта към себе си. Енергията на Дева е концентрирана във вашия 12-ти дом, което прави това транзит, при който ще предпочетете да работите сами и да правите нещата по ваш собствен начин.

Ще изпитате много пробиви, когато приложите уроците от предишни транзити и за щастие астрологията ви позволява да се подготвите за това, което предстои.

Докато получавате подкрепа от приятели ще има моменти, когато ще бъдете принудени да презаредите и да се съсредоточите върху проекти или хобита, които ви носят щастие в уединението на вашия дом. Тези транзити настояват за вашата независимост, като същевременно ви позволяват да се свързвате с другите, особено по време на забележителния лунен транзит, който ви напомня, че грижата за себе си е от съществено значение за вашата еволюция.

Лъв

Може да имате чувството, че отговорностите отново се натрупват. Вместо да се стресирате за нещата, вие сте напътствани да се доверите на процеса и да забавите.

Планетарните транзити са в състояние да ви осигурят подкрепа, правейки ви по-магнетични и готови да правите компромиси с другите. Вие сте знак, който може да бъде доста импулсивен и готов да приеме света, но сега научавате, че търпението е свързано с успеха.

Енергията на Дева този месец също ще добави към темите за дисциплина и фокус. Може да се изкушите да се бунтувате срещу заземяващата сила, но сега е вашият момент да поемете ръководството по различен начин.

Подобряването на комуникационните ви умения ще бъде жизненоважно сега, което също означава, че трябва да се вслушвате в това, от което другите се нуждаят, особено ако искате да напреднете.

Може да почувствате лунния транзит като прелюдия към енергията на затъмнението през следващата година, като всичко се случва в най-тъмния ъгъл на вашата карта. Но отново сте тук, за да се почувствате овластени, да учите и да се развивате. През най-тежките моменти вие знаете как да се издигнете отново.

Везни

В началото на декември, ще бъдете по-методични, а това със сигурност ще работи във ваша полза. Още веднъж можем да разсъждаваме върху важността на дисциплината и търпението, особено след променливите квадрати в началото на годината.

Тъй като Меркурий беше ретрограден и ви учи на подобни послания, тези предизвикателства ще ви позволят да бъдете по-добри в решаването на проблеми и проучването само след като тези транзити приключат.

Декември носи възможности за покачване на нивото и да не бъдете възпирани, когато нещата изглеждат предизвикателни. Докато Новолунието в Телец може да ви помогне да усъвършенствате и трансформирате талантите си, Луната в Риби в средата на месеца може да бъде друг период на предизвикателство, в който емоциите ви са силни.

Тъй като Сатурн вече е в този знак, вие разкривате допълнителни парчета от пъзела на този нов пейзаж. Въпреки това, положителен резултат ще бъде, че ще се научите как да управлявате своите импулси и изблици.

Декември обещава да бъде период, в който се учите да бъдете по-заземени и вашата зрялост ще блести, ако приемем, че сте по-търпеливи със себе си. Месецът ще донесе някои промени, но те са тук, за да ви позволят да прегърнете кои сте и да се почувствате овластени.

