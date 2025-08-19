4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 18 – 24 август 2025

Четири зодиакални знака привличат значително изобилие и късмет през тази седмица. Често чувате хора да говорят за свързване с намерението, желанията или най-дълбоките си емоции, когато проявяват нещо в живота си.

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 18 до 24 август 2025

Вярно ли е, че чувствата ви могат да привлекат това, от което се нуждаете? Да, разбира се. Чувствата движат действията и когато сте силно мотивирани, вие сте принудени да действате в отговор.

Овен

Овен, какъв е животът без възможността да намериш меко място за кацане? След 18 август ще привлечеш изобилие и късмет в своя свят, защото ще намериш дома, който винаги си искал да имаш. Ще изградиш мрежата за безопасност и сигурност, за която копнееш, с нежна грижа и внимание.

Научаваш, че изборите не само създават резултати, но и формират начин на мислене, който сигнализира на другите кой си и за какво се застъпваш. Понякога може да ти е трудно да живееш автентично, когато си в конкурентно пространство.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 18 - 24 август 2025

Нещо вътре във вас решава да остави тази част от личността ви на заден план. Вие се стремите да живеете в настоящия момент, независимо какво получавате от него. Вселената харесва този вид духовна енергия и в резултат на това ви изпраща знаци, които сигнализират както за изобилие, така и за късмет в големи количества.

Близнаци

Близнаци през тази седмица, вие привличате изобилие и късмет, сякаш това е ваше право по рождение. Всеки месец, когато Луната навлезе в Рак, това е вашето напомняне да живеете със сърце, а не само през призма, която смята, че логиката е единственият начин.

Не искаш да живееш живота си като робот; искаш да бъдеш в центъра на своите страсти. Трябва да има емоционална връзка с това, защо правиш това, което правиш всеки ден. Какво е да имаш всички тези неща, ако не са съпроводени с любов?

Още: 6 зодии с късмет във всичко през август 2025

Луната в Рак ви подканва да кажете какво искате и да го постигнете. Знаете, че когато сърцето ви се свърже с вродените ви желания, това ви помага да се отдръпнете от това, което вече не работи за вас, и да се съсредоточите върху това, което работи.

Може да станете малко по-материалистични в исканията си, но само след като признаете, че вашите желания трябва да произтичат от автентично място. Искате да имате неща, за да можете да помагате на другите, включително и на себе си.

Рак

След 18 август емоциите ви ще ви подтикнат към действие, помагайки ви да привлечете изобилие и късмет в живота си на значително ниво. В живота ви се случва нещо, което ви позволява да привлечете късмет и да командвате съществуването на изобилие само с чиста воля. Луната във вашия знак ви дава чувство за сигурност и силно чувство за принадлежност.

Още: Най-щастливият ден от месец АВГУСТ 2025 за всяка зодия

Усещаш от какво имаш нужда и какво искаш и намираш смелостта да не правиш компромиси. Когато можеш да концептуализираш какво желае сърцето ти, можеш да действаш според него автономно, почти толкова естествено, колкото дишането.

Вашето чувство на увереност ви дава ясна визия за това какво ви очаква в бъдещето и как да го постигнете. Тази седмица е основополагаща за личностно развитие, вкоренено в автентични действия.

Елиминирате неистините от ежедневието си и се фокусирате върху това, което е реално за вас. Тези искрени различия са значителни и заличават страха. По-малкото страх засилва решимостта ви да използвате тялото и ума си като магнит за привличане, привличайки късмет и изобилие към себе си.

Още: Най-късметлийските дни през АВГУСТ за всяка зодия

Козирог

Козирог, може да се изненадате да научите, че изобилието и късметът ви няма да дойдат от неща, които печелите с труд, а от любов и партньорство с другите. От 18 август ще откриете, че някой сякаш ви мотивира и трогва сърцето ви по начин, който никога преди не сте усещали. Може да е чрез нещо казано или детски спомен, който ви идва на ум чрез аромат или мисъл.

Има страна от вас, която работи, защото обичате да се представяте добре, но също така имате дълбоко желание да служите на другите и да се грижите за тях. Сега именно тази нежна природа, която криете от света, ще се прояви блестящо. По-лесно ще се свържете с големите си причини и мотиви и това се изразява в любящи действия. Привличате изобилие чрез сърцето си и се чувствате щастливи, защото сте такъв, и го осъзнавате многозначително.

Още: Огромен късмет връхлита тези зодии през сезона на лъва