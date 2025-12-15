4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 15 - 21 декември 2025

Истинската любов ще сполети четири зодии тази седмица, от 15 до 21 декември 2025 г.. Любовта сама по себе си не е просто обещание, а ангажимент да се справите с трудните времена и никога да не спирате да избирате човека, с когото искате да бъдете.

Близнаци

Можете да имате най-доброто от двата свята, Близнаци. В четвъртък, 18 декември, Венера в Стрелец образува куинконс с ретрограден Юпитер в Рак. Куинконсът е по-малко известен транзит, който позволява хармония и смесване на енергията.

Тази енергия е свързана с това да се чувствате обожавани и ценени във връзката си. Уверете се, че създавате моменти, на които да се наслаждавате с партньора си в следващите дни. Отделете време, за да помислите как той показва любовта си към вас, тъй като може би вече имате всичко, което търсите.

Тази енергия е свързана с излизане от зоната ви на комфорт и опитване на нови неща, без да жертвате емоционалната стабилност и сигурност, от които се нуждаете. Не е нужно да се ограничавате във връзката си през това време, а просто да се доверите на намеренията на партньора си и на връзката, която сте изградили заедно.

Рак

Създай пространство за любов. Романтичният ти живот е на път да претърпи драматичен обрат, когато Марс навлезе в Козирог в понеделник, 15 декември. Това ще измести фокуса ти към срещите по сериозен начин. Това е и началото на процес на трансформация, през който ще преминеш.

Ако сте необвързани, опитайте се да бъдете осъзнати да се показвате и да приемате предложения от хора, от които иначе не бихте. Дайте си шанс да се влюбите, Раци.

Ако вече сте щастливо влюбени, това е вашият шанс да се замислите сериозно за бъдещето си и да започнете да говорите за планове за 2026 г. Ще имате късмет в любовта през цялата нова година, така че обърнете на тази област от живота си вниманието, което заслужава.

Лъв

Изследвай какво резонира с душата ти. Ти си на дълбоко пътешествие, за да разбереш какъв тип връзка желаеш и какво означава истинската любов за теб. Въпреки че това донесе предизвикателства през последната година, всичко това вече е зад гърба ти. Най-накрая си в състояние да избереш любовта и връзката, които отговарят на твоите нужди.

Вие сте се освободили от това, което ви е спъвало. Сега единственото, което ви остава, е да се възползвате от любовта, която е предназначена за вас. Прегърнете това време и знайте, че това е само началото на един красив живот заедно.

В петък, 19 декември, изгрява Новолунието в Стрелец. Независимо дали вече имате или се надявате да кажете „Да“, тази енергия ви помага да се съсредоточите върху вида връзка, която сте научили, че искате и от която имате нужда.

Дева

Бъди готова да се отвориш. Макар че може да изглеждаш аналитична, това не означава, че не изпитваш дълбоки емоции. Проблемът често възниква, защото обичаш да държиш чувствата си близо до сърцето си. Прекаляваш с това как да кажеш нещо по правилния начин или се самоопределяш до степен да създадеш съмнение.

Вместо да сте толкова наясно с това, което чувствате или как го изразявате, отворете се и приемете шанса да споделите чувствата си. Емоциите не е нужно да бъдат изразявани по перфектен начин, нито пък е необходимо да имат цел. Ако искате дълбочина и смисъл във връзката си, тогава трябва да сте уязвими с това, което споделяте.

Докато Луната в Скорпион се изравнява с Нептун, вие сте водени да прегърнете най-уязвимото си аз и да се отворите към партньора си. Не оставяйте място за предположения или съмнения в себе си. Вместо това, доверете се, че чувствата, които изпитвате, са част от връзката ви, която се развива по всички начини, по които сте искали.

