4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 29 септември – 5 октомври 2025

Седмичните любовни хороскопи са тук за периода 29 септември - 5 октомври 2025 г., една много по-спокойна седмица за всеки зодиакален знак, когато нещата най-накрая започват да се усещат отново нормално. Единствената голяма енергийна промяна, която ще преживеем тази седмица (освен лунните транзити), е квадратурата на Меркурий към Юпитер в сряда, 1 октомври. Тази енергия обикновено е приятна и обнадеждаваща, освен ако нещо не се преувеличи.

Голямата новина тази седмица ще бъде предстоящото пълнолуние в Овен. Въпреки че ще настъпи следващата седмица на 6 октомври, то ще бъде почти пълнолуние и ще достигне лунния си пик в неделя вечер, 5 октомври.

Пълнолунието в Овен се свързва с действие, движение и нови възможности. Това означава, че уикендът може да бъде момент за смелост, но внимавайте с нрава си - Овенът понякога може да има кратък фитил, така че уикендът може да е време, когато раздразнението или гневът излизат извън контрол.

Тази луна ще бъде в съвпад с Нептун, планетата на творчеството и объркването, и ще направи объркването по-доминиращо на световната сцена. Тя ще бъде в секстил както с Уран, така и с Плутон, които обикновено са трансцендентални планети и влияят повече на колектива, отколкото на нас поотделно, но това може да представлява добър момент да говорим и общуваме с други или да направим смела крачка към нов партньор, когато става въпрос за любов. Нека разгледаме любовните хороскопи на 4 зодиакални знаци за тази седмица:

Телец

Телец, тази седмица ще бъде важна по отношение на решенията, които ще вземете относно това дали да продължите напред във връзката си или да я изоставите. Луната в Козирог в понеделник ще ви даде основание в тези решения.

До края на седмицата, пълнолунието в Овен ще извади наяве всеки стар багаж, за който може би се държите, който не е във ваш интерес, и той трябва да бъде освободен.

Близнаци

Близнаци, вашите или нечии други намерения ще изглеждат по-ясни тази седмица, по един или друг начин, по отношение на връзката. С преминаването на Венера през петия ви дом на радостта, истинската любов се приближава, ако вече не е там.

Енергията на пълнолунието през уикенда означава, че това трябва да е време за социализация и работа в мрежа.

Стрелец

Стрелец, с пълнолунието в края на седмицата, попадащо в петия ви дом на любовта, фокусът ви ще бъде върху настоящ партньор или среща с някой нов.

Съсредоточете се върху задълбочаването на връзките и наистина опознайте човека, особено ако е нов в живота ви. До уикенда ще сте готови да се отпуснете!

Водолей

Водолей, тази седмица може да обмислите забавяне на някои от многото си дейности, за да се съсредоточите върху лична връзка или някой нов, когото наскоро сте срещнали.

Ако това е някой, от когото наистина се интересувате, или настоящ партньор, ще бъде важно да съобщите дългосрочните си цели, особено ако искате те да бъдат част от дългосрочния ви план.