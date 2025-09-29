Синдикатите в "Автомобилна администрация": Подкупът от екипа на Роби Уилямс е дирижиран от високо ниво в агенцията (ВИДЕО)

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви пред NOVA председателят на синдикалната организация на ИА "Автомобилна администрация" Александър Иванов. Позицията идва във връзка с ареста и уволнението на двамата инспектори, взели подкуп от шофьори на камиони с техника за шоуто на Роби Уилямс. Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията.

Масово уволнение

Според синдикалната организация има прикрито масово уволнение на служители на агенцията. По думите на Иванов целта е премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение, а не на такива, получаващи пари от корупционни практики.

По-рано днес от Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализираха за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на популярния британския изпълнител.

Малко след това транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори са уволнени. "Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени", каза Караджов.

Шофьорите на камионите, които са превозвали техниката за концерта на Роби Уилямс, и от които е бил поискан подкуп от двамата инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), са били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканите им 700 евро, съобщи пък в профила си във Facebook кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

