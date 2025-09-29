Броени дни до второто издание на Sofia Art Fair: Среща на култури, идеи и визии

От 2 до 5 октомври 2025 г. София ще бъде домакин на второто издание на Sofia Art Fair, организирано от Фондация "София Диша". Иновационен форум "Джон Атанасов" в Sofia Tech Park ще се превърне в сцена, която отново извежда столицата и България на картата на световните културни събития. Под мотото IMAGINE, Sofia Art Fair 2025 кани публиката да отключи въображението си, да си представи нови реалности и да открие какво се случва, когато култури, идеи и визии се срещнат на едно място. В изложението участват галерии и водещи пространства за съвременно изкуство от 13 държави, редом с директори на музеи, куратори, колекционери и артисти от международна величина. В продължение на четири дни форумът ще бъде живо пространство за вдъхновение, дебати и неочаквани открития.

На 2 октомври ще се състои официалното откриване – събитие със специални покани и VIP билети. От 3 до 5 октомври изложението ще бъде отворено от 11:00 до 20:00 ч., за всички посетители закупили билети. А билети все още могат да бъдат намерени на http://sofiaartfair.art/tickets.

Стотици произведения очакват публиката, заедно с възможността за лични срещи с авторите и специален детски кът за най-малките. Входът е безплатен за всички до 18 години и за хора в неравностойно положение.

Sofia Art Fair 2025 е не само изложение, а и пространство за идеи и споделен смисъл. Серията SAF Talks 2025 ще събере водещи български и международни имена в разговори за ролята на изкуството в обществото, динамиката на арт пазара и културната дипломация. Пълната програма е достъпна на http://sofiaartfair.art/saf-talks.

Sofia Art Fair 2025 – IMAGINE е среща на култури и визии, която поставя София в центъра на международния диалог за съвременното изкуство.

Sofia Art Fair - Imagine се организира от Фондация "София диша" под патронажа на кмета на София, г-н Васил Терзиев, и е включен в Културния календар на Столична община за 2025 година, както и с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма, което подчертава значението на събитието като културен и дипломатически фактор за развитието на България като дестинация за културен туризъм.