Паднало от терасата: Петгодишно дете е в тежко състояние

29 септември 2025, 17:43 часа 345 прочитания 0 коментара
Петгодишно момче падна от балкон в италианския град Торино вчера следобед, докато си играеше. Състоянието му е тежко, съобщи италианската информационна агенция ANSA. 

Инцидентът е станал на първия етаж на сграда в северните покрайнини на града.

Детето е прието в интензивното отделение на болница „Реджина Маргерита“, ръководена от Симона Куалия, с критична прогноза. То е интубирано и е получило сериозна травма на главата и лицето при падането от повече от три метра.

Що се отнася до причината за падането, очевидно е липсвала метална пръчка от парапета на балкона и се провеждат разследвания, за да се установи дали тази празнина е причинила падането или пръчката се е разхлабила в този момент. ОЩЕ: Греда уби 3-годишно дете в парка

 

