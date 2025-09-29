На български F-16 e открит теч на гориво

На двуместен изтребител F-16 Block 70 е открит теч на гориво от един от вътрешните отсеци за резервоари. Представител на "Локхийд Мартин" ще пристигне до края на септември, за да отстрани проблема. Това съобщава министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на депутата от проруската партия "Възраждане" Цончо Ганев. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание. Парламентарното питане е свързано с доставените за Военновъздушните сили изтребители F-16 Block 70.

Министърът уточнява, че съгласно нормативните документи става дума за техническа неизправност, което налага действия за изясняване на причините и възстановяване изправността на самолета. Още: "Като руски туристи": Депутати от "Възраждане" снимат новия изтребител F-16 Block 70 (ВИДЕО)

Какво следва?

Инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с представители на американската страна, е извършил значителен обем работа по машината. За да се осигури достъп до предполагаемия проблемен възел и да се установи причината, са проведени серия от дейности. След това е изготвен доклад и след консултации с американската страна е решено, че представител на производителя "Локхийд Мартин" ще пристигне у нас до края на септември, за да отстрани неизправността, допълва Запрянов.

Военновъздушните сили провеждат регулярни консултации със САЩ и вече са направили заявки за допълнителни консумативи и материали, отбелязва министърът.

До момента България е получила два изтребителя F-16 Block 70, които не участват в бойното дежурство за охрана на въздушното пространство. Първите машини пристигнаха през април и юни. По договора от 2019 г. до края на 2025 г. страната трябва да получи общо осем самолета. Според плановете Военновъздушните сили ще разполагат с цяла ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква доставката на още осем машини по втория договор. Още: Общо 18 български пилоти ще бъдат обучени на F-16

Министерството на отбраната засега не може да посочи конкретни дати за пристигането на останалите шест самолета. Причината е, че полетите от САЩ се планират трудно и изискват дълъг процес, обяснява още Атанас Запрянов.