Пиян шофьор опитал да подкупи полицаи в Хасково

Пиян шофьор се опитал да подкупи полицаи в Хасково, съобщиха от пресцентъра на МВР. Случаят е от събота малко преди полунощ.

На улица „Марин Дринов“ в града униформени служители са спрели за проверка лек автомобил „БМВ“. Колата се е шофирала от 56-годишен жител на Момчилград. В хода на контрола се е установило, че водачът управлява превозното средство след употреба на алкохол.

При съставяне на акта, шофьорът пуснал през отворения прозорец на служебния автомобил 2 банкноти по 50 лева с цел да осуети санкцията. Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.