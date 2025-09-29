Войната в Украйна:

Пиян шофьор опитал да подкупи полицаи в Хасково

29 септември 2025, 17:32 часа 377 прочитания 0 коментара
Пиян шофьор се опитал да подкупи полицаи в Хасково, съобщиха от пресцентъра на МВР. Случаят е от събота малко преди полунощ. 

На улица „Марин Дринов“ в града униформени служители са спрели за проверка лек автомобил „БМВ“. Колата се е шофирала от 56-годишен жител на Момчилград. В хода на контрола се е установило, че водачът управлява превозното средство след употреба на алкохол.

При съставяне на акта, шофьорът пуснал през отворения прозорец на служебния автомобил 2 банкноти по 50 лева с цел да осуети санкцията. Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство. ОЩЕ: Ползвали Google translate за подкупа: Ето колко пари са взели служители на ДАИ от екипа на Роби Уилямс

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
