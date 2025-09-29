Защо не трябва да стартирате двигателя веднага след включване на запалването

Много шофьори не се замислят - влизат в колата, завъртат ключа или натискат бутона и веднага потеглят. Изглежда логично, все пак двигателят работи, всичко е наред. Но в действителност подобна бързина постепенно уврежда силовия агрегат.

Колко често трябва да стартирате колата, ако не я карате

След включване на запалването в колата започва скрит процес. Таблото светва с множество икони – това не е просто за показност. В този момент електрониката проверява всички основни компоненти, а горивната помпа зарежда системата, създавайки необходимото налягане. Необходими са няколко секунди диагностика, за да се подготви колата за стартиране.

Ако водачът стартира двигателя веднага, някои модули просто нямат време да достигнат правилния режим на работа. Отвън всичко изглежда наред, но натоварването на компонентите се увеличава и с течение на времето това ускорява износването им.

Затова е по-добре да го направите по различен начин: оставете бордовата система да завърши проверката си, изчакайте, докато индикаторите изгаснат, и едва тогава стартирайте двигателя. Тези няколко секунди чакане може да изглеждат незначителни, но те удължават живота на автомобила и предотвратяват ненужни повреди.

Ако пропуснете тази стъпка, двигателят стартира в среден режим. Сместа в цилиндрите не изгаря напълно, образуват се въглеродни отлагания и натоварването на катализатора се увеличава, което съкращава експлоатационния му живот.

Как „студеният старт“ убива двигателя?