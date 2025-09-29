Мъж от Стамболийски излъга полицията, че има бомба във влака

46-годишен жител на Стамболийски е установен като автор на злоумишлен сигнал за поставено взривно устройство в пътнически влак, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 7.35 ч. вчера в дежурната част на Второ РУ, а последвалата проверка не намерила наличие на взривоопасни вещества. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК, под наблюдението на районна прокуратура. ОЩЕ: Мъжът, подал фалшив сигнал за бомба на летището в София, остава в ареста