Дронове от Турция кръжат около флотилията в помощ на Газа

Турция се присъедини към Гърция, Италия и Испания в наблюдението на международна флотилия, превозваща помощи за Газа, която плаваше на изток през Средиземно море в понеделник, въпреки предупрежденията на Израел да спре мисията, показват данни от полетите, съобщи гръцкото издание Kathimerini, което се позовава и на информация на "Ройтерс".

Уебсайтове за проследяване на полети показват, че три дрона с голяма автономност, произхождащи от турската авиобаза Чорлу, кръжат над флотилията от три дни, което подчертава нарастващия международен интерес към лодките, които обещаха да нарушат израелската военноморска блокада около обсадената ивица Газа.

Ройтерс не успя да потвърди причината за полетите на дронове. Министерствата на външните работи и отбраната на Турция, както и разузнавателната агенция, не отговориха на исканията за коментар. ОЩЕ: Италия изпраща военна фрегата да пази глобалната флотилия за Газа