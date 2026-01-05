4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 5 - 11 януари 2026

През седмицата от 5 до 11 януари 2026 г. четири зодиакални знака нямат причина да бързат с любовта. Тази седмица носи божествената среща на Марс и Венера в Козирог в понеделник, 5 януари. Марс и Венера са известни като небесните любовници и когато се обединят в небесата, това носи магия в романтичния ви живот.

Овен

Съсредоточете се върху компромиса, Овни. Последната четвърт на Луната във Везни изгрява в събота, 10 януари. Тази фаза на Луната представлява време за размисъл и освобождаване, за да можете да продължите напред с яснота. Във Везни не става въпрос за раздяла, а най-накрая за справяне с това, което е останало неизказано.

В събота, 10 януари, последната четвърт на Луната във Везни носи шанс най-накрая да изчистите въздуха във връзката си. Това е време да обсъдите какво се е случило или какво е било избегнато. Ако искате тази връзка да продължи или дори да се съберете отново, трябва да имате предвид компромиса.

Поставете си цел за това как се надявате да протече един разговор или взаимодействие. След това помислете какво можете да направите от ваша страна, за да изпълните това намерение. Влизайте във всеки разговор открито, без осъждане и готови да слушате. Има възможност за изцеление и нова дълбочина на емоционалната връзка, но само ако сте готови да обсъдите това, което преди сте избягвали.

Телец

Погледни към нови хоризонти. Заобиколен си от късмет от началото на годината и това ще продължи през цялата седмица. Това не само благоприятства романтичния ти живот, но и помага да внесеш нова вълна от енергия.

С толкова много енергия на Козирог, която ви заобикаля в момента, може да изследвате нови пътища и приключения. Макар че често зацикляте в рутини и в това да се чувствате комфортно, вместо да се чувствате удовлетворени, тази енергия ви помага да се откъснете от тях и да започнете отново да се наслаждавате на живота и връзката си. Бъдете отворени за божествено напътствие и се уверете, че поемате риск за мечтите си, особено след като никога не знаете къде ще ви намери любовта.

Независимо дали получавате съобщение от някой неочакван или се натъквате на нов човек, докато пътувате, това има потенциал да се превърне в много повече от просто флирт. Няма проблем, ако имате съмнения. Тази седмица със сигурност ще донесе невероятни нови възможности.

Дева

Отделете време, за да изградите това, което искате да трае вечно. За вас енергията на Козирог управлява брака и дългосрочните обвързвания, което прави предстоящата седмица седмицата с дълбоко значение.

Венера управлява емоциите и удовлетворението, докато Марс ви помага да насочите къде трябва да предприемете действия. Когато се обединят, както се случва тази седмица, те действат като една енергия. В Козирог това означава, че вашите чувства и действия, които предприемате, са фокусирани върху романтични въпроси. Това може да доведе до период на предложения или годежи, или просто период на повишена радост и романтика.

Поемете инициативата, бъдете отворени за любовта и не забравяйте да присъствате и да се наслаждавате на всеки момент, когато настъпи. Голяма част от това е свързано с това най-накрая да привлечете това, което винаги сте желали, така че не забравяйте да отделите време и за да му се насладите.

Скорпион

Прегърнете неочакваните моменти, Скорпиони. В събота, 10 януари, Сатурн в Риби се изравнява с Уран в Телец, носейки някои шокиращи и невероятни промени в романтичния ви живот. Докато тези две планети често водят до важни разговори и бавен растеж на връзката ви, това изравняване е малко по-различно.

Скорпион, ти си прегърнал години на предизвикателства и кармични уроци. Макар никога да не си мислил, че това наистина ще свърши, то свърши. Това означава, че промените, през които си преминал в романтичния си живот от 2018 г. насам, най-накрая имат смисъл.

Това не само е повлияло на любовния ви живот, но е оказало дълбоко влияние върху брака или връзката ви. И все пак, трябва да сте готови да си позволите да превърнете предизвикателствата в блаженство. Енергията на Сатурн и Уран помага да се наградят усилията ви през последните няколко години и ви напомня, че любовта винаги намира начин.

